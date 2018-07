gossipnews.tv

: Comunque a Temptation Island c’è di tutto: mare, intrighi e amori. Tutto tranne i congiuntivi. ??????? - francioposa : Comunque a Temptation Island c’è di tutto: mare, intrighi e amori. Tutto tranne i congiuntivi. ??????? - LucaMagmo : ...sto rivalutando i concorrenti di Temptation Island - GossipNews_Tv : Temptation Island Vip: protagonisti di Uomini e Donne Over nel cast!: -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Mancano poche settimane alla registrazione del reality showversione Vip. Vi sveliamo in anteprima le coppie che hanno firmato il contratto, ma anche tante news succulente! Stessa spiaggia, stesso mare. Idella quinta edizione disi apprestano a fare le valigie per lasciare il posto ai personaggi Vip. Ebbene si, tra qualche settimana il villaggio sardo si riempirà di coppie conosciute, ma anche di tentatori e tentatrici famosi al mondo dello showbiz. A svelare le prime chicche sulla nuova versione del programma condotto da Simona Ventura è stato il settimanale di Alfonso Signorini. Ecco le parole citate tra le pagine di gossip: “Alla conduzione come sapete ci sarà Simona Ventura. Il programma sarà realizzato nello stesso resort della versione Nip (Is Morus Relais). Chi ha deciso di indagare sul cast e possiamo svelarvi che non ...