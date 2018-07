Temptation Island Vip | Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra tra le coppie?

Temptation Island 2018/ Anticipazioni : Lara e Michael non si sono lasciati? La prova da Instagram : Lieto fine per Ida e Riccardo nella terza puntata di TEMPTATION ISLAND 2018. Di nuovo tensione alle stelle per Giada e Francesco: i due si lasceranno definitivamente?(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 22:35:00 GMT)

Prima a Uomini e Donne poi a Temptation Island - sempre con Ida. Ma ecco che fa nella vita Riccardo : Riccardo Guarnieri e Ida Platano erano gli unici ‘famosi’ in quest’ultima edizione di Temptation Island. Insieme da soli 7 mesi, contro gli anni e anni di rapporto delle altre coppia, i due si sono fatti conoscere l’inverno scorso al trono over di Uomini e Donne. Sono già usciti dal programma estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. E insieme. Non era cominciata sotto una buona stella la loro avventura a ...

Temptation Island : Martina potrebbe aver baciato il tentatore Andrea : Le anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island sono davvero sorprendenti. Dopo tante discussioni, falò di confronto anticipati, scatti di ira durante i quali sono stati presi a calci e pugni i tavoli e le sedie del villaggio, potrebbe arrivare anche il primo vero tradimento di questa edizione. A compierlo potrebbe essere stata Martina Sebastiani, fidanzata di Gianpaolo Quarta. Martina Sebastiani molto vicina al single Andrea I due ...

Temptation Island VIP/ Foto - anticipazioni nomi coppie : Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra nel cast? : TEMPTATION ISLAND vip, anticipazioni coppie: Valeria Marini e Patrick Baldassari, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini in gara. Rumors anche su Sossio Aruta e Ursula Bennardo.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 19:34:00 GMT)

Temptation Island - Martina bacia Andrew : è polemica : Andrew e Martina Sebastiani si baciano a Temptation Island Lunedì scorso è andata in onda la terza puntata della quinta edizione di Temptation Island. In questa occasione c’è stato anche l’attesissimo confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due hanno discusso molto animatamente, arrivando comunque a chiarirsi. Per tale ragione hanno lasciato il reality show più piccante della stagione estiva insieme. Ma non è certo stata ...

Temptation Island 2018 : anticipazioni puntata lunedì 30 luglio 2018. Martina bacia Andrew | Video : Temptation Island 2018 è arrivato al quarto appuntamento e le anticipazioni relative alla prossima puntata sono roventi! Assisteremo al tanto atteso falò di confronto tra Giada e Francesco e subito dopo a quello tra Giampaolo e Martina, richiesto da quest’ultima. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà anche con il contributo Video. Martina e Giampaolo storia al capolinea? Quando il conduttore di Temptation Island 2018, Filippo Bisciglia ...

Sossio Aruta e la sua Ursula approdano a Temptation Island Vip : L'eccentrico gagà Sossio Aruta e la sua fidanzata Ursula Bennardo approdano a Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura a inizi settembre. I due sono stati i protagonisti dell'ultimo scorcio ...

Temptation Island : il messaggio di Martina dopo il bacio al tentatore Andrew : Temptation Island, Martina si sfoga sui social: il messaggio dopo l’esterna “al bacio” con il tentatore Andrew A Temptation Island, come molti già sanno grazie alle anticipazioni, pare sia scoppiata la passione tra Martina (una delle fidanzate) ed il tentatore Andrew. Le immagini mostrate in anteprima lunedì hanno di fatto mandato in delirio il web. […] L'articolo Temptation Island: il messaggio di Martina dopo il bacio ...

Chi è Giuseppe Santamaria? Il tentatore-magiafuoco che ci prova con Lara a Temptation Island [GALLERY] : Giuseppe Santamaria è il tentatore di Temptation Island che pare davvero molto interessato a Lara Rosie Zorzetto, fidanzata di Michael De Giorgio Giuseppe Santamaria nell’ultima puntata di Temptation Island si è avvicinato ‘pericolosamente’ a Lara Rosie Zorzetto, scatenando le ire del fidanzato di quest’ultima. Michael De Giorgio ,dopo aver visto il ballo ravvicinato tra la bionda compagna ed il tentatore, ha avuto ...

Temptation Island - Teresa in atteggiamenti osé con Andrea? La tentatrice risponde : La terza puntata di Temptation Island ha lasciato dubbi nei confronti della tentatrice Teresa Langella, che potrebbe aver avuto qualche comportamento 'sconveniente' con Andrea, uno dei fidanzati. La fidanzata di Andrea, Raffaela, si sente presa in giro dal ragazzo, che però non vuole lasciarla. Ma allo stesso tempo lui si sta legando sempre più a Teresa.In uno dei video mostrati durante la puntata, infatti, si vedono Andrea e la Langella ...

Temptation Island Vip – Valeria Marini - Stefano Bettarini e non solo : le altre coppie ufficiali del reality : Svelati gli altri nomi dei componenti delle coppie ufficiali di Temptation Island Vip, ecco chi prenderà parte al reality di Canale 5 al via a settembre Dopo la notizia che ha ufficializzato la presenza a Temptation Island Vip di Valeria Marini ed il fidanzato Patrick Baldassari e di Stefano Bettarini e la compagna Nicoletta Larini, arriva la conferma delle altre coppie presenti nel reality. Saranno Sossio Aruta ed Ursula Bennardo ed Alex ...

Anticipazioni Temptation Island 2018 - quarta puntata : Martina tradisce il fidanzato : Il quarto e penultimo appuntamento con Temptation Island 2018 si preannuncia a dir poco imperdibile per tutti gli spettatori e appassionati del programma. Le Anticipazioni che arrivano dal promo ufficiale trasmesso su Canale 5, e visibile anche in streaming sul sito web WittyTv.it, rivelano che una delle protagoniste di questa edizione sarà al centro di uno 'scandalo', dato che bacerà uno dei tentatori del suo villaggio, tradendo così il ...

Temptation Island - la furia di Lara e Martina fa impazzire il web : Temptation Island, terza puntata e nuovo record di ascolti. Addirittura, il terzo appuntamento con il reality delle coppie fedifraghe è risultato il più visto di tutte le edizioni. Il programma continua a crescere in ascolti, e con lo share, anche il livello di trash. Esibito, udite udite, soprattutto dal gentil sesso. Le donne delle coppie protagoniste sono le più bistrattate della storia di tutti i Temptation, e la loro umiliazione se per ...

Temptation Island - Filippo Bisciglia racconta come ha superato la malattia : Filippo Bisciglia, 41 anni, conduttore di Temptation Island, ha raccontato della malattia che lo ha colpito da piccolo e di come sia riuscito a superarla. In una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato di come la sua infanzia, per quanto bella, sia stata segnata dal morbo di Perthes contro il quale ha lottato tenacemente: “Dai due ai quattro anni non ho potuto camminare“. Si tratta di una malattia degenerativa che ...