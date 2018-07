Temptation Island | Martina | prima gli piazza le corna | poi la furibonda reazione

Temptation Island Vip/ Le prime coppie ufficializzate : Paola Caruso e il suo Francesco nel programma? : Temptation Island Vip, ecco le prime coppie ufficializzate per la prima stagione con Simona Ventura: arriva anche Sossio Aruta? Voci su Moric-Favoloso(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:59:00 GMT)

Temptation Island - Teresa Langella rifatta? La tentatrice perde le staffe e spiega : Temptation Island: Teresa Langella rifatta? Lo sfogo sui social della tentatrice e la verità sui ritocchi Teresa Langella è sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questa edizione di Temptation Island. La sua vicinanza al fidanzato Andrea Celentano, di fatto, ha puntato inevitabilmente i riflettori su di lei. La tentatrice, come molti sanno, ha già un […] L'articolo Temptation Island, Teresa Langella rifatta? La tentatrice perde ...

Temptation Island Vip - Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra tra le coppie? : Le indiscrezioni e le prime conferme riguardanti la prima edizione di Temptation Island Vip, la versione vip del docu-reality prodotto da Maria De Filippi, che verrà condotto da Simona Ventura e che andrà in onda su Canale 5 a settembre, procedono senza sosta.Tra le coppie che potrebbero mettere alla prova il loro amore in mezzo ad un nutrito gruppo di tentatori e tentatrici, potremmo trovare anche quella formata da Andrea Zenga e dalla ...

Prima a Uomini e Donne poi a Temptation Island - sempre con Ida. Ma ecco che fa nella vita Riccardo : Riccardo Guarnieri e Ida Platano erano gli unici ‘famosi’ in quest’ultima edizione di Temptation Island. Insieme da soli 7 mesi, contro gli anni e anni di rapporto delle altre coppia, i due si sono fatti conoscere l’inverno scorso al trono over di Uomini e Donne. Sono già usciti dal programma estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. E insieme. Non era cominciata sotto una buona stella la loro avventura a ...

Temptation Island : Martina potrebbe aver baciato il tentatore Andrea : Le anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island sono davvero sorprendenti. Dopo tante discussioni, falò di confronto anticipati, scatti di ira durante i quali sono stati presi a calci e pugni i tavoli e le sedie del villaggio, potrebbe arrivare anche il primo vero tradimento di questa edizione. A compierlo potrebbe essere stata Martina Sebastiani, fidanzata di Gianpaolo Quarta. Martina Sebastiani molto vicina al single Andrea I due ...

Temptation Island - Martina bacia Andrew : è polemica : Andrew e Martina Sebastiani si baciano a Temptation Island Lunedì scorso è andata in onda la terza puntata della quinta edizione di Temptation Island. In questa occasione c’è stato anche l’attesissimo confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due hanno discusso molto animatamente, arrivando comunque a chiarirsi. Per tale ragione hanno lasciato il reality show più piccante della stagione estiva insieme. Ma non è certo stata ...

Temptation Island 2018 : anticipazioni puntata lunedì 30 luglio 2018. Martina bacia Andrew | Video : Temptation Island 2018 è arrivato al quarto appuntamento e le anticipazioni relative alla prossima puntata sono roventi! Assisteremo al tanto atteso falò di confronto tra Giada e Francesco e subito dopo a quello tra Giampaolo e Martina, richiesto da quest’ultima. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà anche con il contributo Video. Martina e Giampaolo storia al capolinea? Quando il conduttore di Temptation Island 2018, Filippo Bisciglia ...

Sossio Aruta e la sua Ursula approdano a Temptation Island Vip : L'eccentrico gagà Sossio Aruta e la sua fidanzata Ursula Bennardo approdano a Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura a inizi settembre. I due sono stati i protagonisti dell'ultimo scorcio ...