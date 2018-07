Temptation Island | FRANCESCO e GIADA | le anticipazioni sul loro falò!

tvsoap

(Di giovedì 26 luglio 2018) Dopo l’inaspettato lieto fine tra Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri, nel corso della quarta puntata dici sarà modo di scoprire come si è concluso il falò di confronto traBranco eGiovanelli. La ragazza infatti, stanca delle continue critiche da parte del fidanzato, ha deciso di concludere in anticipo la sua esperienza nel reality show: in questo senso, è giusto ricordare cheha manifestato alcuni dubbi sulla sua relazione sottolineando che, dal suo punto di vista, l’ha fatto sentire inadeguato a stare al suo fianco per oltre dieci anni., tra le altre cose, ha ribadito di non avere alcun tipo di dialogo con la sua dolce metà e ha pure specificato di iniziare a pensare ad una sua ipotetica storia d’amore con una nuova fiamma. Durante un dialogo con il conduttore Filippo Bisciglia, la Giovanelli è rimasta ...