Tecnologia | droni | ecco i nuovi robot per il soccorso in mare | lanciano salvagenti e

meteoweb.eu

: RT @OscardiMontigny: Spettacolo da record per @intel che festeggia i suoi 50 anni con i giochi di luce di 2.018 droni in volo sincronizzato… - amiciweb : RT @OscardiMontigny: Spettacolo da record per @intel che festeggia i suoi 50 anni con i giochi di luce di 2.018 droni in volo sincronizzato… - axelvassallo : RT @OscardiMontigny: Spettacolo da record per @intel che festeggia i suoi 50 anni con i giochi di luce di 2.018 droni in volo sincronizzato… - OscardiMontigny : Spettacolo da record per @intel che festeggia i suoi 50 anni con i giochi di luce di 2.018 droni in volo sincronizz… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Un bagnante in difficoltà? Dalla spiaggia decolla prontamente un piccolo drone che trasporta un salvagente e lo lancia in prossimità della persona che chiede aiuto. E’ questo lo scenario a cui, sempre più spesso, potremmo assistere sulle nostre coste, soprattutto in questo periodo di vacanze estive. Dopo le prime sperimentazioni, infatti, l’uso deiper ilinsi sta diffondendo molto rapidamente, tanto che anche la Capitaneria di Porto ne ha auspicato l’adozione da parte dei Comuni costieri e degli stabilimenti balneari. Iprogetti italiani di “-bagnino” saranno presentati al “Sea Drone Tech Summit 2018”, il primo congresso in Italia dedicato aie aiper impiego marino e subacqueo, che si svolgerà nei giorni 16 e 17 novembre prossimi a Gallipoli (Lecce). “In tutto il mondo si stanno studiando sofisticati sistemi a pilotaggio remoto specializzati ...