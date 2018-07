Teatro | sul palco verezzino Stefania Rocca debutta con ' Squalificati'

Al Teatro Greco Romano di Catania - torna in scena “Orfeo - sulle sponde del fiume Nero” di Salvatore Guglielmino : “Mi ha sempre affascinato questo dramma e volevo andare oltre alla lettura semplicistica del mito. Ho voluto sentire mia quest’opera,

Aldo Giovanni e Giacomo - Poretti da solo a Teatro : 'Con quegli altri due...' - bomba sullo spettacolo italiano : Si erano lasciati così: dopo il tour dei 25 anni di carriera, Aldo , Giovanni e Giacomo si sarebbero presi due anni sabbatici dal trio per dedicarsi alla loro carriera da solisti. È proprio dal terzo, ...

Vibrazioni tersicoree sul mare. Al Teatro Mediterraneo di Bisceglie due spettacoli tra musical e contemporanea : Regia dei coreografi-ballerini Antonio Caggianelli e Grazia Di Pinto Bisceglie , BAT, Mercoledì4 lugliouno spettacolo compositoilluminerà il Teatro Mediterraneo di Bisceglie. Realizzato dalla New ...

A Claudia Gerini il Premio “Nino Manfredi” sul palco dei Nastri d’Argento al Teatro Antico di Taormina : Va a Claudia Gerini il Premio ‘Nino Manfredi 2018′ che i Nastri d’Argento assegnano insieme alla famiglia del grande Nino per ricordarlo ogni

Boxe – Vissia Trovato sul ring al Teatro principe : le sensazioni dell’ex campionessa del mondo supergallo : Le sensazioni di Vissia Trovato, ex campionessa del mondo dei pesi supergallo, che sfiderà Gabriella Mezei a teatro principe di Milano Al teatro principe di Milano, venerdì 6 luglio l’ex campionessa d’Europa dei pesi minimosca Valeria Imbrogno (8 vittorie consecutive, 1 prima del limite) combatterà contro Judith Hachbold per la cintura per la pace del World Boxing Council nella categoria dei pesi mosca e sulla distanza delle 10 riprese. ...

Boxe – Fabio Turchi sul ring al Teatro Principe : “cerco nuovi stimoli” : Fabio Turchi pronto per il combattimento con Habachi: le sensazioni del peso massimo leggero alla vigilia dell’appuntamento al Teatro Principe di Milano Torna la grande Boxe al Teatro Principe di Milano: venerdì 6 luglio l’ex campionessa d’Europa dei pesi minimosca Valeria Imbrogno (8 vittorie consecutive, 1 prima del limite) combatterà contro Judith Hachbold per la cintura per la pace del World Boxing Council nella categoria dei pesi ...

Verbania - Teatro comunale gratis ai musulmani : ma a pagamento alle suore - bufera sul sindaco : Figli e figliastri. Un sindaco nel varesotto concede gratis ai musulmani una Villa comunale per la cerimonia di fine ramadan, mentre alle suore Rosminiane chiede di pagare il teatro per la...

Il Piccolo Clown sul palco del Teatro di Pergine : Spettacoli RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter La Pfm riparte con l'Emotional Tattoos Tour Echi di ...

Ostuni. Convenzione Cinema Teatro Roma. Il Forum della Società Civile chiede dibattito pubblico sul tema : Si apre in questo modo la strada ad una struttura polifunzionale 'per attività di trattenimenti e spettacoli e per la somministrazione di alimenti e bevande', come richiesto dai proprietari con nota ...

"Dalle sette alle nove" - Teatro - giochi e picnic sul prato : CARNET 4 spettacoli euro 16 prenotato telefonicamente e ritirato entro venti minuti prima dello spettacolo. PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI Ravenna teatro, teatro Rasi via di Roma, 39 Ravenna, tel. 0544 ...

Teatro - 80 attori disabili sul palco a Milano. Un’attrice : “Recitare mi spinge a superare la paura e a farmi sentire” : Il Teatro come occasione di mettersi in gioco insieme ad altri e possibilità di utilizzare il proprio corpo come risorsa, favorendo il cambiamento in positivo di atteggiamenti e percezioni. Incuriosire il pubblico, ridere insieme ad esso e abbattere le barriere, oltre che raccontare attraverso dieci spettacoli la disabilità fuori dagli stereotipi. Queste sono le scommesse della Cooperativa sociale Cascina Biblioteca che con la sua Piccola ...

Sul palco del Catanzaro Sport Village anche un appuntamento con il Teatro locale : Tra gli spettacoli scritti, diretti e interpretati e per i quali ha anche curato le musiche originali: 'Aggiungi un posto a tavola ' di Garinei e Giovannini, 'Rumori fuori scena' di Michael Frayn, '...

"American Movies" sul palco del Teatro Garibaldi a Modica : Per la terza volta all'interno del cartellone musicale, la prestigiosa orchestra diretta da Carmen Failla si esibirà in American Movies