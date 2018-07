Tassi invariati Bce | fino a estate 2019

Bce conferma politica monetaria : Tassi invariati come da attese : Nella riunione odierna il Consiglio direttivo della Bce ha deciso che i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi ...

La Bce conferma fine del Qe a dicembre - Tassi invariati almeno fino all’estate 2019 : confermata la forward guidance sul Qe, che prevede acquisti ridotti di attività da 30 a 15 miliardi di euro al mese a partire da ottobre con chiusura definitiva del programma al 31 dicembre...

La Bce lascia i Tassi invariati per un altro anno. E conferma la fine del bazooka a fine 2018 : La Bce ha mantenuto i tassi d'interesse invariati, come da attese. In una nota l'Eurotower spiega che il costo del denaro rimarrà ai livelli attuali almeno fino a tutta l'estate 2019. La Bce spiega che "i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,40%". Il ...

Turchia mantiene invariati Tassi di riferimento - la lira crolla : Ankara, 24 lug., askanews, - La Banca centrale della Turchia ha mantenuto invariati i tassi di interesse di riferimento malgrado il generale consenso tra gli economisti sulla necessità di innalzarli ...

Svezia - la Riksbank lascia i Tassi invariati : Teleborsa, - La banca centrale svedese ha confermato il costo del denaro in Svezia a -0,50% sottolineando che l'economia del Paese è solida e che l'inflazione è vicina al target del 2%. La mossa della banca centrale era ampiamente attesa dagli analisti. La Riksbank potrebbe decidere di aumentare in modo ...

Gb : BoE lascia Tassi interesse invariati allo 0 - 5% : Tuttavia, fa notare l'Mpc sembra voler inviare un segnale sul fatto che i mercati non dovrebbero essere soddisfatti del ritmo di inasprimento della politica monetaria e del loro desiderio di avviare ...

Svizzera : banca centrale mantiene Tassi invariati - euro scivola sul franco : invariati i tassi: questa la decisione della banca centrale Svizzera che ha così confermato la politica monetaria espansiva. Il tasso di interesse sui depositi a vista delle banche commerciali viene così mantenuto a -0,75 per cento. L'euro ha mostrato una caduta particolarmente marcata rispetto ...

Brasile : istituto centrale lascia invariati i Tassi al 6 - 50% : Il Banco Central do Brasil , l'istituto centrale di Brasilia, mercoledì ha come previsto lasciato invariati i tassi d'interesse al 6,50% come già fatto in maggio, dopo dodici riduzioni consecutive , l'...

Bce - fine Qe a dicembre. Tassi d'interesse invariati per un anno : Mario Draghi: deciso dopo "un'attenta valutazione dei progressi fatti", la cui conclusione è che l'aggiustamento dell'inflazione verso l'obiettivo è "sostanziale" Draghi dice addio al Quantitative ...

BCE - Draghi : Tassi invariati almeno fino all'estate 2019 : Tagliate le stime di crescita dell'economia per il 2018, al 2,1% dal 2,4%, mentre per il 2019 si prevede sempre un +1,9% e per il 2020 al +1,7%, esattamente come indicato a marzo . Tra i rischi ...

La Bce lascia i Tassi invariati per un anno. Ridotto il piano Draghi a 15 miliardi al mese da ottobre - stop a dicembre : Il direttivo della Bce, che oggi si è riunito a Riga, ha deciso di ridurre il Quantitative easing (Qe) a 15 miliardi al mese da ottobre a dicembre, per poi ridurlo a zero a partire da gennaio 2019. Il Qe fino a settembre resterà agli attuali livelli di 30 miliardi al mese. ...