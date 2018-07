Tasse non pagate | il Comune di Genova spedisce 70 mila cartelle agli “evasori”

Compagnia aerea non paga le Tasse - 115 napoletani bloccati in Croazia : «Sequestrati in aeroporto» : È stato un pellegrinaggio a Medjugorje. Si è trasformato in un'odissea ancora in atto. Con 115 napoletani bloccati in una sala d'attesa nell'aeroporto di Dubrovnik in...

Il Comune è troppo ricco. E i suoi cittadini non pagheranno le Tasse : Essere ricchi ma non sapere come spendere i soldi. Sembra impossibile eppure è ciò che sta accadendo in un piccolo paese dei Pirenei, al confine tra Francia e Spagna. Il Comune di Le Perthus , nel ...

Dl Dignità - non ammissibili 180 emendamenti : anche taglio Tasse e-cig. Cirinnà : “Non voterò quello Pd su indennizzi” : Non ci sarà la riduzione delle tasse sulle sigarette elettroniche. La proposta della maggioranza di cancellare la “tassa sull’acqua” rientra tra i circa 180 emendamenti al decreto Dignità che non hanno passato il vaglio dell’ammissibilità. Alle commissioni Finanze e Lavoro della Camera restano da esaminare comunque circa 670 emendamenti, sui quali si dovrebbe iniziare a votare martedì. Tra questi resta anche quello del Pd che ...

Tria : calo Tasse compatibilmente con gli spazi finanziari - pace fiscale non è condono : Allentare la pressione fiscale su cittadini e imprese è un obiettivo che va perseguito «compatibilmente con gli spazi finanziari». E «parlare di pace fiscale (la sanatoria delle...

Tria al Senato : obiettivo meno Tasse Pace fiscale? Non è un condono : Quella dell'economia italiana continua a registrare «tassi di crescita positivi seppur inferiori a quelli medi del 2017». I tassi di crescita ampiamente positivi per l'anno in corso fanno ritenere ...

Evadere le Tasse è peccato grave. Per chi crede è rubare - per chi non crede è rubare : È tempo di tasse:"Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo il tributo; a chi le tasse, le tasse; a chi il timore il timore; a chi il rispetto il rispetto". (Romani 13,7)Evadere le tasse è peccato grave, per chi crede è rubare, per chi non crede è comunque rubare. È un dovere pagarle a cui siamo chiamati per essere attivi protagonisti nella costruzione del bene comune. Ognuno deve ...

Ronaldo alla Juventus - Modric non si dà pace : 'È unico - volevo che resTasse' : TORINO - Un'amicizia tra fenomeni quella di Cristiano Ronaldo e Modric , ormai ex compagni di squadra. Per 'colpa' della Juventus che gli ha portato via CR7 infatti, il centrocampista del Real Madrid ...

Australia - chi non vaccina i figli paga più Tasse. Sulla salute pubblica non si bara : Come spesso accade quaggiù in Australia, le decisioni sono prese rapidamente e senza troppe discussioni, dando priorità al costo-beneficio e optando per ciò che viene ritenuto più importante per la maggioranza, piuttosto che per il singolo individuo. Per mantenere i benefici dell’assistenza fiscale di cui godono le famiglie in Australia, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità e vaccinare i propri figli. Viene considerata una forma di ...

Niente documenti a chi non paga le Tasse : a 360mila cittadini evasori negato passaporto Usa : Niente documenti a chi non paga le tasse: a 360mila cittadini evasori negato passaporto Usa La misura, prevista da una legge locale per contrastare gli evasori fiscali, sta dando i suoi frutti. Per evitare che gli venisse negato il passaporto, una persona in particolare ha versato un milione di dollari.Continua a leggere La misura, prevista […] L'articolo Niente documenti a chi non paga le tasse: a 360mila cittadini evasori negato ...

Niente documenti a chi non paga le Tasse : a 360mila cittadini evasori negato passaporto Usa : La misura, prevista da una legge locale per contrastare gli evasori fiscali, sta dando i suoi frutti. Per evitare che gli venisse negato il passaporto, una persona in particolare ha versato un milione di dollari.Continua a leggere

Tria : sì tagli Tasse e reddito cittadinanza. Minaccia downgrade rating? 'Non giustificabile' : Parola del ministro dell'economia Giovanni Tria, intervistato da Bloomberg. Si tratta della prima intervista che il ministro concede alla stampa estera in esclusiva, da quando ha prestato giuramento ...

Saldi : Federmoda Ascom Padova - falsati dai colossi del web che non pagano Tasse : Padova, 4 lug. (AdnKronos) – ‘Per fortuna c’è l'”effetto pubblicità a costo zero” che non guasta, ma per il resto i Saldi sono ormai diventati una giungla dove vige la legge del più forte. Anzi verrebbe da dire che non esiste alcuna legge”. A poche ore dall’avvio dei Saldi estivi (lo start è in programma sabato prossimo, 7 luglio) il presidente di Federmoda Confcommercio Ascom Padova, Riccardo ...

Saldi : Federmoda Ascom Padova - falsati dai colossi del web che non pagano Tasse : Padova, 4 lug. (AdnKronos) – ‘Per fortuna c’è l'”effetto pubblicità a costo zero” che non guasta, ma per il resto i Saldi sono ormai diventati una giungla dove vige la legge del più forte. Anzi verrebbe da dire che non esiste alcuna legge”. A poche ore dall’avvio dei Saldi estivi (lo start è in programma sabato prossimo, 7 luglio) il presidente di Federmoda Confcommercio Ascom Padova, Riccardo ...

Salvini promette : No patrimoniali e Tasse risparmio. In Europa sì ma non ultimi : Teleborsa, - Il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini torna in campo su questioni economiche , parlando di fisco, lavoro, investimenti , strategie del nuovo governo. Il palcoscenico è il ...