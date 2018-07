Tassa sui rifiuti | ecco perché in 7 anni è quasi raddoppiata

La Tassa sui rifiuti è aumentata di oltre il 70% in 7 anni : Secondo Confcommercio, negli ultimi sette anni la tassa sui rifiuti, per cittadini e imprese, è arrivata a 9,3 miliardi di euro, in crescita del 72%. "Costi ingiustificati che derivano da inefficienza e discrezionalità dei Comuni, dalla cattiva applicazione dei regolamenti e dall'uso di coefficienti tariffari massimi".Continua a leggere

Tari Roma - boom di ricorsi contro la Tassa sui rifiuti : 'Vie sporche e miasmi : rimborsateci' : I miasmi, quell'odore fetido di immondizia e rifiuti non raccolti attanaglia moltissimi quartieri e non soltanto quelli in prossimità degli impianti di smaltimento, come il Tmb di via Salaria. Eccolo ...

Torre del Greco - adesivi di Casapound sui parcometri : 'Le strisce blu sono una Tassa occulta' : Torre DEL Greco - 'Forgiati dal vulcano', firmato Piroclastica-Post fata resurgo. Attacco di Casapound Torre del Greco ai parcometri della Tmp, l'azienda che si è aggiudicata l'appalto delle strisce ...

Copyright - ecco cosa sono la Tassa sui link e gli «upload filter» : DAL NOSTRO INVIATOSTRASBURGO - Adesso è ufficiale. L'Europarlamento è chiamato a votare giovedì a mezzogiorno la proposta di direttiva sul Copyright,

Cos’è la Tassa sui defunti e perché si paga solo in alcuni comuni italiani : In molte città italiane i cittadini devono versare un contributo al comune quando muore un loro caro, per lo svolgimento del funerale, per la cremazione del cadavere e, in alcuni casi, anche solo per far visita alla salma dopo il funerale. Il concetto di 'tassa sui morti' o 'tassa sui defunti', quindi, varia da comune a comune, ma manca una legge nazionale che disciplini l'attività funeraria.Continua a leggere

Stretta sul copyright : addio condivisioni - ci sarà anche una Tassa sui link : addio meme, addio upload libero di foto e filmini sul web. Il Parlamento europeo è pronto alla Stretta su internet in nome dei diritti d’autore. La commissione Giuridica ha approvato le proposte di modifica della legislazione comunitaria sui copyright, dando il proprio benestare all’introduzione di tasse per la pubblicazione di link di articoli di ...