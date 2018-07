Tari | la truffa sulla tassa dei rifiuti | quando ti hanno rubato

caffeinamagazine

(Di giovedì 26 luglio 2018) Sembra proprio che come al solito qualcosa non torni per le tasche degli italiani, da sempre in debito di ossigeno, con balzelli da pagare che ovviamente gravano sui redditi delle famiglie. Uno di questi è la(lasui), e proprio su questala Confcommercio è intervenuta per mettere in guardia i cittadini. Idiminuiscono eppure lacontinua ad aumentare. L’allarme è stato lanciato dalla Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo, in occasione del lancio del portale osservatoriotasselocali.it, dedicato alla raccolta e all’analisi di informazioni relative alla. La“pagata da cittadini e imprese è sempre più alta e in continua crescita: nel 2017 è arrivata, nel complesso, a 9,3 miliardi di euro con un aumento di oltre il 70% negli ultimi sette anni, nonostante una ...