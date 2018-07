Sveglia all' alba per l' inaugurazione dell' Apple store | i fanatici della Mela in coda a

Wall Street si Sveglia con il tonfo di Facebook : perde quasi il 20% : Facebook affonda all'apertura di Wall Street. Le azioni del colosso di Mark Zuckerberg perdono quasi il 20% scendendo a 177,91 dollari per azione. Un crollo che secondo l'agenzia Bloomberg potrebbe costare circa 120 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.Già ieri Facebook aveva lasciato sul terreno il 24%, dopo i deludenti dati della trimestrale, che annunciavano un possibile rallentamento nella crescita dei ricavi. Un ...

Sveglia : il conformismo populista nasce dall'antiberlusconismo : ... perché alcuni tra i foglianti, spero la maggioranza ma ciascuno è libero di azzeccarla o di sbagliare in proprio, non sono del tutto convinti che Trump sia una buona innovazione ideologica politica ...

Italia Sveglia - invece di rosicare impara dalla Francia : Dodici anni fa la Nazionale azzurra vinceva il Mondiale proprio contro la Francia, oggi i transalpini sono campioni del mondo e vice-campioni d’Europa mentre gli azzurri… L’Italia rosica, la Francia vince. Sono passati dodici anni da quella notte di Berlino che tutto il popolo Italiano tiene bene impressa nella mente, compresa la Federazione, ancoratasi a quel successo e incapace di ripartire. Lapresse/Marco Rosi I ...

Una scossa di terremoto magnitudo 4.4 ha Svegliato alle 4.50 la costa calabra : alle 04.50.55 di questa mattina è stata registrata una scossa di terremoto che ha interessato la costa calabra sud occidentale. al momento non si registrano danni , ma solo tanta paura

Fischietto per Svegliare i vicini e cucina allagata : biologa a processo per stalking condominiale : Un inferno durato due anni. Per i residenti del condominio Stella in via Mangili, a Bergamo, la vita era diventata impossibile: rumori molesti che impedivano di addormentarsi la notte, il suono di un ...

Unione europea - ‘il nostro sistema sta fallendo’. Ascoltate le parole di Jeremy Corbyn - Svegliatevi! : A che punto è la notte? E, soprattutto quando è iniziata? La domanda alla sentinella addormentata risuona forte in queste settimane in cui sembra che i barbari siano entrati in città senza che nessuno se ne accorgesse. Quanto lungo è stato il nostro sonno per non vederli arrivare, quanto profondo per non accorgerci che gli schiavi erano in catene anche prima, che la città pullulava di complici pronti ad accorrere alle porte, che Laocoonte ...

Mondiali Russia 2018 - evacuato l’hotel della Svezia a Samara : calciatori Svegliati alle otto del mattino : A causa di un allarme scattato nella sede del ritiro della Svezia, i giocatori hanno dovuto evacuare l’hotel di prima mattina La nazionale svedese ha dovuto evacuare l’hotel a Samara dopo che un allarme ha suonato questa mattina, a poche ore dal duello nei quarti di finale del Mondiale di Russia 2018 contro l’Inghilterra. L’allarme ha suonato alle 8 del mattino presso l’hotel Lotte di Samara, dove oggi si ...

Svezia - Sveglia con allarme antincendio : SAMARA, RUSSIA, - Risveglio brusco e movimentato per la Svezia a poche ore dal quarto di finale dei Mondiali contro l' Inghilterra : questa mattina, attorno alle 8.30, Granqvist e compagni sono stati ...

Wall Street - toh chi si è riSvegliato : cosa c'è dietro l'ultimo boom in Borsa : Il Nasdaq Composite, l'indice delle azioni high tech, ha chiuso il semestre con + 8,8%, mentre lo S&P500 dell'intera economia USA ha avuto un semestre in altalena e guadagna nel 2018 il 2%, dopo la ...