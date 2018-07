Sulla vicenda Ozil abbiamo sbagliato

Mentana attacca Salvini Sulla vicenda della Diciotti : "Le manette non dovrebbero essere evocate da chi ha ruoli istituzionali" : "Lo stato di diritto non è uno stato d'animo". Usa queste parole, su Facebook, Enrico Mentana per commentare la vicenda della nave Diciotti e le dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Le manette, il buttar via la chiave, di fronte a fatti specifici in pieno svolgimento, non dovrebbero mai essere evocati dai politici, di governo o di opposizione, e a maggior ragione da chi ricopre ruoli istituzionali", scrive il direttore ...

"Nessuna rivolta sulla nave"Allarme dato per sbarcare in Italia? I dubbi Sulla vicenda Vos Thalassa : dubbi su quanto accaduto a bordo della Vos Thalassa. Un responsabile tecnico della nave: "Nessuna rivolta dei migranti". Il sospetto è che l'allarme sia stato lanciato per sbarcarli in Italia Segui su affaritaliani.it

Il Consiglio regionale ha approvato la risoluzione della Quarta Commissione Sulla vicenda Air Italy. : ... compagnia che per i sardi negli anni è sostanzialmente diventata la compagnia di bandiera ; «oggi il mondo dei trasporti è cambiato e l'azienda ha strategie diverse, e forse in materia di trasporti ...

Il GrlS Marche si esprime Sulla vicenda della nave Aquarius : Quella politica europea che fino ad ora ha visto solo affrontare problemi economici e non quelli dei diritti. La decisione della Spagna di accogliere la nave Aquarius può essere vista come un gesto ...

Sulla vicenda Stadio della Roma la sindaca Raggi annuncia querele : Roma, 14 giu. , askanews, La rassegna stampa è vergognosa, i giudici dicono che io non c'entro niente e non c'è un giornale oggi che abbia avuto il coRaggio di riportare questa notizia. Il comune, i ...

Crisi Belen-Iannone : dopo il lungo silenzio - ecco le prime parole di Andrea. Non è riuscito a sfuggire alle domande e ha ceduto fornendo dettagli inediti Sulla vicenda : eccole finalmente le parole, attesissime, del diretto interessato: Andrea Iannone. Si sta facendo un gran parlare della Crisi (l’ennesima, tra quelle vere e presunte) tra lui e Belen Rodriguez. Le voci circolano da diversi giorni, ma sembravano essere state smentite da alcune foto diffuse da altri siti di gossip che mostravano la showgirl e il pilota conversare amabilmente in un locale milanese. Poi, ci ha pensato la stessa Belen a ...

Cecilia Rodriguez - permesso di soggiorno scaduto/ Espulsa dall’Italia? Gli ultimi aggiornamenti Sulla vicenda : Cecilia Rodriguez, permesso di soggiorno scaduto, Espulsa dall’Italia? Gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda raccontati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 19:01:00 GMT)

Enzo Moavero Milanesi convoca l'ambasciatore francese Sulla vicenda Aquarius : "A seguito delle dichiarazioni rilasciate ieri a Parigi sulla vicenda Aquarius, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha convocato questa mattina alla Farnesina l'ambasciatore di Francia in Italia". Lo si legge in una nota della Farnesina.La nave Aquarius ha lasciato alle 21 di martedì la posizione dove si trovava da due giorni - 27 miglia a nord di Malta e 35 a sud della Sicilia - ed ...

La vicenda dell’Aquarius Sulla stampa europea : La decisione del governo spagnolo di far attraccare a Valencia la nave Aquarius con i 629 profughi a bordo ha provocato differenti reazioni nella stampa spagnola ed europea. Leggi

Migranti - Toninelli : 'Sulla vicenda giusto pragmatismo politico' : Il ministro dell'Interno Salvini annuncia: 'Presto andrò in Libia'. Dal ministro delle Infrastrutture l'appello all'Ue: 'Salveremo sempre le vite, ma serve solidarietà internazionale' -

Nuoto : anticipato il “processo” a Filippo Magnini e Michele Santucci Sulla vicenda doping : Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la procura di Nado Italia avrebbe deciso di anticipare i tempi delle udienze al tribunale antidoping di Filippo Magnini e Michel Santucci e degli altri coinvolti nelle indagini riguardanti il nutrizionista Guido Porcellini. La data sarà il 12 luglio e non a settembre. Dopo le polemiche degli ultimi giorni e le reazioni forti di Magnini, scagionato dal processo penale di Pesaro ma responsabile ...

LUCIA BRAMIERI A DOMENICA LIVE/ La nuora di Gino si difende Sulla vicenda del Telegatto : "Non lo regalo" : LUCIA BRAMIERI ospite a DOMENICA LIVE dopo l'eliminazione dalla Casa del Grande Fratello 2018, le critiche di Platinette: “La vicenda del Telegatto è stata orrenda!”.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 14:52:00 GMT)