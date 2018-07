' Sulla mia pelle' | ecco il trailer del film Netflix su Stefano Cucchi in concorso a

«Sulla mia pelle» : l’incredibile trasformazione di Alessandro Borghi in Stefano Cucchi : Il taglio di capelli, il volto emaciato, lo sguardo smarrito. Tutto, delle prime immagini di Alessandro Borghi in Sulla mia pelle, ci ricorda Stefano Cucchi, il ragazzo detenuto in custodia cautelare nel carcere di Regina Coeli per possesso di hashish e scomparso il 22 ottobre del 2009 per lesioni gravi da parte di alcuni agenti della polizia penitenziaria. Un caso di cronaca non ancora archiviato e che il il regista Alessio Cremonini sceglie di ...

Alessandro Borghi nel trailer di “Sulla mia pelle” : il film su Stefano Cucchi su Netflix e alla Mostra del Cinema di Venezia : Da Suburra a Sulla mia pelle, Alessandro Borghi continua ad essere protagonista anche su Netflix e, soprattutto, alla Mostra del Cinema di Venezia. Se lo scorso anno vi ha preso parte come padrino della cerimonia, quest'anno lo farà da protagonista nei panni di Stefano Cucchi per raccontare gli ultimi sette giorni del giovane in un film coraggioso. Le prime immagini de Sulla mia pelle sono state svelate dal trailer ufficiale rilasciato ...

Alessandro Borghi è Stefano Cucchi nel teaser trailer di Sulla mia pelle : ... drammatico resoconto degli ultimi giorni di Stefano Cucchi , la cui morte nell'ottobre del 2009 diede il via a un grande caso di cronaca giudiziaria , il nostro si trovava in custodia cautelare, . A ...

Festival di Venezia 2018 - Sulla mia pelle : ecco il film sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi – Teaser : “Scusate, non riesco a parlare bene”. Sarà Sulla mia pelle il film d’apertura della sezione Orizzonti alla 75° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 29 agosto all’8 settembre nella Laguna. Scritta dal regista Alessio Cremonini e dalla sceneggiatrice Lisa Nur Sultan e distribuita da Netflix, la pellicola prende spunto dall’analisi dei verbali e delle testimonianze di una tra ...

Sulla mia pelle - il trailer del film Netflix su Stefano Cucchi : Nel ricco calendario di proiezioni annunciato per la prossima Mostra del Cinema di Venezia spicca in particolare un titolo italiano che andrà ad inaugurare la sezione Orizzonti, quella cioè dedicata ad autori e registi emergenti: si tratta di Sulla mia pelle di Alessio Cremonini. La pellicola tratta degli ultimi sette giorni di Stefano Cucchi, ragazzo trentenne morto nel 2009 mentre si trovava in custodia cautelare dopo essere stato trovato in ...

Astronomia : ecco 10 cose interessanti da sapere Sulla “Luna di sangue” del 27 luglio - l’eclissi totale più lunga del secolo : Nella notte tra il 27 e il 28 luglio la luna si eclisserà per 1 ora 43 minuti. ecco 10 cose da sapere su questa eclissi totale di luna e non solo. 1. È la seconda eclissi lunare dell’anno Questa sarà la seconda e ultima eclissi lunare del 2018. La prima, una super luna rossa e blu, si è verificata il 31 gennaio. Il 2018 ha 5 eclissi: 3 parziali di sole e 2 totali di luna. Quella del 27 luglio è la 17ª eclissi lunare totale dal 2001, inizio di ...

Astronomia - moduli abitativi stampati in 3D Sulla luna e igloo di mattoni prodotti su Marte : ecco come colonizzeremo altri pianeti : “Nei prossimi anni vorrei vedere il volo intercontinentale come lo conosciamo noi trasformarsi in un volo interplanetario e vedere l’uomo stabilirsi stabilmente sulla luna e su Marte perché oggi possiamo farlo”, esordisce così Tommaso Ghidini, 43 anni, ingegnere a capo della divisione materiali, strutture e meccanismi dell’Agenzia Spaziale Europea, ospite di “Europa Europa. Obiettivo Marte”, trasmissione di Radio24. La divisione, con sede ...

Nairobi de "La casa di carta" contro Matteo Salvini : "Ho provato il razzismo Sulla mia pelle - a scuola mi chiamavano 'zingara'" : È uno dei personaggi più amati de "La casa di carta". Alba Flores, che nella popolare serie tv di Netflix interpreta il personaggio di Nairobi, ha sfruttato la sua notorietà per mandare un messaggio a Matteo Salvini. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, ha ribadito il suo orgoglio per essere gitana e ha invitato il ministro dell'Interno a dimettersi. "Salvini dimission", "Stop racism" e "Stop antigitanismo" sono gli ...

Astronomia : l’ESO annuncia scoperte Sulla Via Lattea - convocata conferenza stampa : L’ESO – European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere – ha annunciato la convocazione di una conferenza stampa, in programma il 26 luglio alle 14 ora italiana, presso il quartier generale di Garching, Germania, per presentare scoperte relative al centro della Via Lattea. L’evento verrà introdotto dal Direttore Generale, Xavier Barcons, e i ricercatori coinvolti nello studio illustreranno i ...

Astronomia : come andremo su Marte? E perché non siamo più tornati Sulla luna? Risponde Stefano Bianchi - ingegnere dell’ESA : Oggi si parla sempre più di ritorno sulla luna e di viaggio su Marte, ma quale tecnologia ci permetterà di raggiungere questi obiettivi? Stefano Bianchi, 58 anni, ingegnere da 30 anni presso l’Agenzia Spaziale Europea, è l’ospite di “Europa Europa. Obiettivo Marte”, trasmissione di Radio 24, che apre il suo intervento fornendo due precise distanze: 384.000 km luna-Terra e 225 milioni di km Marte-Terra. Per coprire quest’ultima distanza servono ...

Astronomia : le bolle di Encelado - scoperte molecole organiche complesse Sulla luna di Saturno : È stata battezzata con il nome di un gigante della mitologia classica, fa parte della grande famiglia di satelliti naturali di Saturno ed è nota per l’oceano che giace sotto la sua superficie, celato da una spessa crosta ghiacciata: è questo l’identikit di Encelado, sesta luna di Saturno in ordine di grandezza, di si conosceva ben poco antecedentemente al primo sorvolo della sonda Cassini, avvenuto nel 2005. Il corpo celeste, scoperto ...

Astronomia : tutto Sulla prima missione della Terra verso un asteroide binario - per la difesa planetaria : La pianificazione per la prima missione dell’umanità verso un sistema di asteroidi binari è entrata nella successiva fase ingegneristica. La missione Hera proposta dall’ESA sarà anche il contributo dell’Europa ad un ambizioso esperimento di difesa planetaria. Nota per il nome della dea greca del matrimonio, Hera volerà verso la coppia di asteroidi vicini alla Terra, Didymos: intorno al corpo principale, del diametro di 780 ...