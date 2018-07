SUI GIORNALI Rai e Ferrovie | alta tensione sulle nomine nella maggioranza

'L'uomo che salvò la Fiat'. La notizia della morte di Marchionne SUI GIORNALI stranieri : La notizia della morte di Sergio Marchionne fa immediatamente il giro del mondo, rimbalzando in pochi minuti sui siti dei principali media mondiali

Sergio Marchionne : ecco tutte le sciocchezze che sono state dette sul suo conto in questi giorni in tv e SUI giornali : La sua sostituzione con Mike Manley alla guida di Fiat Chrysler ha fatto discutere i media di tutto il mondo. Ora che l'ex manager non c'è più vogliamo però ricordare tutte le inesattezze che sono ...

SUI GIORNALI. Atene come Pompei - cento morti. Tsipras chiede aiuto all'Europa - : Politica Interna Migranti e la lista dei 'paesi sicuri'. «Se vogliono dare soldi a qualcun altro lo facciano, l'Italia non ha bisogno di elemosina», così Matteo Salvini boccia l'ultima proposta della ...

Wanda Nara contro il giornalista - la moglie di Icardi prima lo snobba poi sbotta SUI social : “non devo niente a nessuno” : Wanda Nara si trova in Argentina con i figli e viene assalita dalle domande di un intervistatore, la moglie di Icardi snobba il giornalista e poi spiega il perchè sui social Di chiacchiere sul suo conto, con ogni probabilità, Wanda Nara ne ha sentite fin troppe. Proprio per questo in Argentina la moglie di Icardi ha preferito ignorare il giornalista che la invitava a rispondere a delle domande. La Wags ha poi spiegato il motivo del suo ...

Weinstein : «Offrivo lavoro in cambio di sesso». E attacca Asia Argento per il SUIcidio di Bourdain. Poi l'avvocato e il giornalista smentiscono : «Sì, offrivo lavoro in cambio di sesso, ma così facevano e fanno tutti. Però mai e poi mai mi sono imposto con la forza a nessuna donna». Questa la frase incriminata...

Casalino "minaccia" il giornalista del Foglio : "Ora che chiude cosa fai?". E SUI social scoppia la polemica - Pd in trincea : Tutti contro Rocco Casalino. Il capo della comunicazione del governo è finito sul banco degli imputati dopo la frase rivolta al giornalista del Foglio Salvatore Merlo durante il party organizzato dai Cinque stelle per festeggiare l'abolizione dei vitalizi. Frase riportata oggi in un articolo dello stesso Merlo: "Adesso che Il Foglio chiude che fai? mi dici a cosa serve Il Foglio? perché esiste?", avrebbe detto il portavoce di ...

Facebook e WhatsApp pubblicano SUI GIORNALI indiani una guida contro le fake news : L’unione fa la forza. È questa l’idea da cui partono Facebook e WhatsApp per combattere il problema delle fake news. Vi avevamo parlato di quanto […] L'articolo Facebook e WhatsApp pubblicano sui giornali indiani una guida contro le fake news proviene da TuttoAndroid.

Matteo Salvini - nuovo attacco della Trenta : 'Faccia le cose anzichè stare sempre SUI giornali' : Il caso 'è chiuso' ha detto lo stesso Matteo Salvini ieri, dopo aver incontrato il premier conte e il collega vicepremier Di Maio. Quello con la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, che si era ...

Editoria - Crimi 'Basta con gli annunci delle gare pubbliche SUI GIORNALI è un finanziamento indiretto' : ROMA - 'Basta annunci di gare pubbliche sui quotidiani: così blocchiamo il finanziamento indiretto ai giornali di 40 milioni'. Il sottosegretario all'Editoria Vito Crimi torna sulla sua proposta di ...

"Stop agli annunci delle gare pubblichi SUI GIORNALI - blocchiamo 40 milioni di finanziamenti indiretti" : "Basta annunci di gare pubbliche sui quotidiani: così blocchiamo il finanziamento indiretto ai giornali di 40 milioni". Il sottosegretario all'editoria Vito Crimi torna sulla sua proposta di tagli all'editoria dal blog M5s dove rilancia l'intenzione di abrogare l'obbligo di pubblicazione. "Il Movimento 5 Stelle abolirà subito questo assurdo pedaggio che ancora grava sulle imprese italiane" afferma."Una legge dello Stato - spiega ...

Una giornalista televisiva è stata molestata da un tifoso di calcio durante un servizio SUI Mondiali : Il 14 giugno la giornalista colombiana Julieth Gonzalez Theran, a Saransk, in Russia, per i Mondiali di calcio per la televisione tedesca Deutsche Welle, è stata molestata da un uomo durante un servizio: l’uomo, un tifoso, l’ha stretta per una spalle, The post Una giornalista televisiva è stata molestata da un tifoso di calcio durante un servizio sui Mondiali appeared first on Il Post.

USA - giornalista in lacrime in diretta tv per la decisione di Trump SUI bambini migranti – Video : Rachel Maddow in lacrime in diretta tv Le immagini dei bambini strappati dai propri genitori, detenuti per aver varcato illegalmente il confine con il Messico, hanno fatto il giro del mondo, oltre che scatenato dure polemiche. L’intervento del presidente americano Donald Trump, che ha firmato un provvedimento esecutivo al fine di evitare la separazione delle famiglie di migranti, è stato accolto quasi con stupore. Da qualcuno anche con ...