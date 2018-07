Sudore sotto controllo | ecco come fare

vanityfair

: RT @Viperissima_: - La gente - Il caldo asfissiante - Il sole che brucia - La puzza di sudore - L'afa - Il traffico con 40° - L'ascella pe… - giuliacolella1 : RT @Viperissima_: - La gente - Il caldo asfissiante - Il sole che brucia - La puzza di sudore - L'afa - Il traffico con 40° - L'ascella pe… - BoccaliL : RT @Viperissima_: - La gente - Il caldo asfissiante - Il sole che brucia - La puzza di sudore - L'afa - Il traffico con 40° - L'ascella pe… - pochohugme : RT @Viperissima_: - La gente - Il caldo asfissiante - Il sole che brucia - La puzza di sudore - L'afa - Il traffico con 40° - L'ascella pe… -

(Di giovedì 26 luglio 2018)e cattivi odori, addio! Non è un’utopia, ma una possibilità concreta e, a quanto pare, sempre più vicina. È stato da poco scoperto uno dei punti chiave del processo per cui le molecole inodore, prodotte dalle nostre ascelle col, vengono trasformate in sostanze chimiche volatili dall‘aroma decisamente aspro e pungente, spesso poco piacevole (se non fastidioso). Si apre così la strada a una nuova generazione di deodoranti più efficaci e mirati, spiegano i ricercatori dell’Università di York nel loro studio da poco pubblicato sulla rivista “Elife“. Al team di ricerca va il merito di aver identificato e analizzato in dettaglio la struttura molecolare di una proteina trasportatrice, che permette ai batteri di riconoscere e inghiottire i composti inodore del: le aree più interessate Poiché sudare è una cosa che – volenti o nolenti – ...