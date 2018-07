optimaitalia

: Subito nerf in #Fortnite per la mitraglietta compatta, trapela nuova arma controversa - OptiMagazine : Subito nerf in #Fortnite per la mitraglietta compatta, trapela nuova arma controversa -

(Di giovedì 26 luglio 2018)continua a fornire interessanti novità. Il nuovo fucile da cecchino potrebbe sparare attraverso anche i muri. Un nuovo leak infatti avrebbe svelato unain arrivo per il fmaoso Battle Royale. Si tratta di un fucile da cecchino che può sparare attraverso le superfici solide.Di recenteha rilasciato un nuovo evento a tema primo compleanno. Per l’occasione infatti Epic Games ha pensato a dei festeggiamenti speciali. Con il rilascio del nuovo aggiornamento 5.10 gli utenti più smanettoni hanno scoperto che unapotrebbe arrivare già con il content update della prossima settimana.Si tratta di un fucile da cecchino leggendario inedito e veramente particolare perché dotato di un'abilità unica suvisto che è in grado di sparare attraverso i muri e le superfici solide. I suoi proiettili infatti sono perforanti e quindi possono passare ...