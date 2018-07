Striscia la Notizia vs Del Noce Presidente Rai “Condannato per naso rotto a Staffelli

Striscia la notizia ridicolizza Barbara d'Urso. Pronti via - occhio al colpo bassissimo di Antonio Ricci : 'Oggi parte il Barbara D'Urso contest! Chi saprà fingersi massaia indaffarata meglio di Barbara d'Urso? Aiutaci a scegliere i migliori!'. È Striscia la notizia che lancia l'iniziativa dell'estate. Il ...

Mutui irregolari : come riconoscerli e fare ricorso - servizi Le Iene e Striscia La Notizia : Le tipologie di mutuo da poter richiedere sappiamo essere molteplici, ma cosa accade quando l’utente si accorge in tempo di essere stato truffato? A chi deve rivolgersi allora per tentare di ottenere un rimborso da parte della banca effettuando così un ricorso? Andiamo a scoprire come comportarsi nei casi dei cosiddetti Mutui irregolari, dei quali già si parla molto anche attraverso i media. Quando i Mutui si definiscono irregolari e come ...

Striscia la notizia - il piano della Rai per massacrare Antonio Ricci : si affidano a Costantino Della Gherardesca : Ai piani alti Della Rai hanno deciso di tentare l'assalto contro la corazza Striscia la notizia. Contro il programma di Antonio Ricci , che domina da sempre la battaglia degli ascolti, viale Mazzini ...

Flavio Insinna torna a parlare dei fuorionda di Striscia la notizia : Striscia la notizia, Flavio Insinna: “Non mi sono ancora perdonato…” Da lunedì 24 settembre Flavio Insinna condurrà la diciassettesima edizione de L’Eredità, il quiz televisivo della fascia preserale di Rai1. A poco più di un anno dalle polemiche sollevate da Striscia la notizia, il presentatore è tornato a parlare dei fuorionda mostrati dal tg satirico in merito ad una sua sfuriata contro alcuni concorrenti e le ...

Tradimento e pentimento - segnatevi questa data : Ficarra e Picone - il giorno in cui Striscia la Notizia... : Più che un 'Tradimento', quella di Salvatore Ficarra e Valentino Picone è una scappatella. Come riporta Italia Oggi, il duo comico siciliano Ficarra&Picone , che reciterà Le Rane di Aristofane dal 12 ...

Ezio Greggio - è amore con l’ex velina di Striscia la notizia? L’indiscrezione : Nuova coppia dell’estate o semplice amicizia? Di certo fa rumore la complicità tra Ezio Greggio e Thais Souza Wiggers, ex velina di Striscia la notizia e soprattutto ex compagna di Teo Mammucari. È il nuovo numero di Novella 2000 in edicola a sollevare il caso, avendoli sorpresi a cena insieme. I due, tenuti sotto torchio dal direttore, “timidamente rivelano di essere amici da sempre. Sin da quando cioè Thais calcava la celebre ...

Flavio Insinna a L'Eredità - ma Striscia la Notizia attacca ancora : la Rai lo difende così : Non è stata accolta favorevolmente dal popolo del web la Notizia che Flavio Insinna sarà alla guida della 17° edizione de L'Eredità a partire dal prossimo settembre, e anche Striscia la Notizia si è ...

Striscia La Notizia : "Flavio Insinna vittima? La Rai non ha mai difeso le maestranze che hanno lavorato con lui" : Le dichiarazioni del direttore di Rai1, Angelo Teodoli, rilasciate a 'Il Giornale' su Flavio Insinna, neo padrone di casa de 'L'Eredità' dopo l'addio di Carlo Conti a la scomparsa del compianto Fabrizio Frizzi, hanno sollevato una serie di discussioni sul web e tra gli addetti ai lavori.prosegui la letturaStriscia La Notizia: "Flavio Insinna vittima? La Rai non ha mai difeso le maestranze che hanno lavorato con lui" pubblicato su ...

Vittorio Brumotti/ Per l'inviato di Striscia la Notizia estate fatta d'amori e bike trial? (Vuoi scommettere?) : Vittorio Brumotti, per l'inviato di Striscia la Notizia sarà un estate piena di amore e di bike trial? Sicuramente è un momento in cui si sente protagonista. (Vuoi scommettere?)(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 07:53:00 GMT)

Stefania Petyx/ L'inviata di Striscia la Notizia sarà vestita di giallo? (Matrix Chiambretti) : Anche la celebre inviata di Striscia la Notizia Stefania Petyx sarà ospiti di Piero Chiambretti nella puntata di oggi, venerdì 8 giugno, di Matrix Chiambretti in seconda serata su Canale 5.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:50:00 GMT)

Striscia la Notizia/ Anticipazioni e servizi : Capitan Ventosa e il frigorifero che funziona solo di notte : Striscia la Notizia, Anticipazioni e servizi di oggi, lunedì 4 giugno 2018: Capitan Ventosa e il frigorifero che funziona solo di notte e nei giorni festivi.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 19:00:00 GMT)

Vittorio Brumotti - nuovo amore per l’inviato di Striscia la notizia : Vittorio Brumotti, dopo la fine della relazione con Giorgia Palmas, sembra aver trovato l’amore. O almeno questo è quel che sostiene il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 1 giugno. L’inviato di Striscia la notizia avrebbe ritrovato la serenità sentimentale accanto a una bellissima bionda. Vittorio Brumotti, chi è la nuova fiamma Lei è Annachiara Zoppas e, come scrive la rivista, “il suo nome figura tra i ...

Napoli - 'Striscia la notizia' becca il fotografo comunale - abusivo - : In onda a 'Striscia la notizia' il servizio su un fotografo abusivo di Scampia, un uomo che all'interno della Municipalità ha una vera e propria attività commerciale sotto il naso di tutti, '...

Napoli - 'Striscia la notizia' becca il fotografo comunale - abusivo - : In onda a 'Striscia la notizia' il servizio su un fotografo abusivo di Scampia, un uomo che all'interno della Municipalità ha una vera e propria attività commerciale sotto il naso di tutti, '...