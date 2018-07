: #rom Corte Strasburgo dà ok #sgombero 3 #nomadi residenti nel #CampingRiver che avevano fatto ricorso: c'è offerta… - TgLa7 : #rom Corte Strasburgo dà ok #sgombero 3 #nomadi residenti nel #CampingRiver che avevano fatto ricorso: c'è offerta… - TelevideoRai101 : Strasburgo,ok sgombero nomadi: c'è casa - CyberNewsH24 : #Strasburgo,ok sgombero nomadi: c'è casa -

"La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci dà ragione. Loal Camping River è corretto. La "terza via" per il superamento dei campi rom è giusta. Fermezza, legalità e tutela dei diritti delle persone". Così la sindaca di Roma, Raggi, commenta la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'uomo che ha dato il via libera allodi treche si erano rivolti achiedendo di fermare la loro evacuazione per motivi di salute.E' stato offerto loro un alloggio alternativo, la motivazione.(Di giovedì 26 luglio 2018)