Steve Bannon si è buttato sull’Europa

Steve Bannon pronto a creare The Movement - fondazione anti-Soros : Quei due sono l' incarnazione dell'establishment e fanno politica ripetendo senza sosta le bugie dei tecnocrati.' The Movement fornirà assistenza ai 'principali avversari della visione del mondo ...

L'anti-Soros : ecco come Steve Bannon vuole diventare il nuovo guru della destra populista mondiale : Eppure la quinta maggiore economia del mondo è stata portata fuori dall'Europa con questa cifra'. Il senso è chiaro: i movimenti e partiti populisti, in Europa, sono mal coordinati e spesso ...

Steve Bannon vuole una criptovaluta italiana - legata al marmo : Steve Bannon , l'ex capo stratega di Trump, è saltato sul carro delle criptovalute. Ma non è detto che i suoi compagni di viaggio ne siano particolarmente felici. Negli ultimi mesi l'ex consigliere ...

Steve Bannon : "Ho parlato per ore con Salvini per convincerlo ad allearsi con i 5 Stelle" : "Siete i primi a poter davvero rompere il paradigma sinistra-destra. Potete mostrare che il populismo è il nuovo principio organizzatore". Con queste parole l'ideologo del sovranismo americano, Stephen K. Bannon, si è rivolto a Matteo Salvini, qualche giorno dopo le elezioni, per convincerlo ad allearsi con i 5 Stelle. A rivelarlo è stato lo stesso Bannon in un'intervista al New York Times.Bannon ha raccontato di aver ...

L'ex stratega di Donald Trump era arrivato a Roma per celebrare il governo legastellato. «Siete al centro del mondo, è…

Steve Bannon : 'Ecco chi ha sabotato il governo M5s e Lega'. Clamoroso - non è la Germania : Clamoroso: non è stata la Germania a sabotare il governo di M5s e Lega . Ne è sicuro Steve Bannon , il guru della destra 'alternativa' americana e vicinissimo ideologicamente ai populisti europei: '...

Se l’Unione populista funziona in Italia - funzionerà ovunque. L’analisi di Steve Bannon : Roma. Lunedì pomeriggio l’ex ideologo più influente dell’Amministrazione Trump, Steve Bannon, ha spiegato per un’oretta il suo punto di vista a proposito di quello che sta succedendo in Italia in un piccolo teatro vicino a piazza di Spagna a Roma. In piedi nello stretto spazio davanti al sipario ros

Quel viaggio di Steve Bannon a Roma per un governo che non c'è : 'Ha le idee chiare sull'Europa sulla Germania e sull'euro e non è timido', ha evidenziato riferendosi all'uomo che sarebbe dovuto divenire ministro dell'Economia. E ancora:'Dice le cose come stanno. ...

Steve Bannon e il complotto per 'violare la sovranità italiana' : Roma, 28 mag. , askanews, Con il no del presidente Sergio Mattarella alla lista dei ministri messa a punto da Giuseppe Conte, che ha lasciato l'incarico di premier, e il conferimento dell'incarico a ...

Steve Bannon elogia Lega-M5S : "Institano su Savona" : Steve Bannon, capo stratega del Presidente USA Donald Trump per una manciata di mesi dal gennaio all'agosto 2017, è in Italia da qualche ora - si vocifera che incontrerà Matteo Salvini, ma fonti ufficiali non confermano - ed ha subito partecipato a "L'intervista" di Maria Latella su SkyTg24, confermando di seguire da vicino il susseguirsi degli eventi politici nel nostro Paese.Bannon, estremista di destra nonché fondatore di Breitbart News - ...

Governo M5s-Lega - Steve Bannon : “Giusto insistere su Savona - ha idee chiare su Ue. Colpito da entusiasmo Di Maio e Salvini” : Secondo l’editoriale del New York Times intitolato “I populisti si prendono Roma“, la nascita di un Governo “apertamente populista” come quello M5s-Lega “è musica per le orecchie dei nazionalisti di destra, come Steve Bannon“. Non si è fatta attendere la risposta dell’ex stratega di Donald Trump, che nell’intervista con Maria Latella per SkyTg24 ha accusato Nytimes, Economist e Financial ...

Steve Bannon elogia Lega-M5S : "Devono insistere sul prof. Savona" : Steve Bannon, capo stratega del Presidente USA Donald Trump per una manciata di mesi dal gennaio all'agosto 2017, è in Italia da qualche ora - si vocifera che incontrerà Matteo Salvini, ma fonti ufficiali non confermano - ed ha subito partecipato a "L'intervista" di Maria Latella su SkyTg24, confermando di seguire da vicino il susseguirsi degli eventi politici nel nostro Paese.Bannon, estremista di destra nonché fondatore di Breitbart News - ...