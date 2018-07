Stefano Accorsi La storia con Bianca Vitali? All' inizio la differenza d' età mi

Teatro Antico di Veleia - Stefano Accorsi apre il festival : oppure scrivere a: info@ Veleia Teatro .com www. Veleia Teatro .com Tutti gli spettacoli si tengono nella magnifica cornice dell'Area Archeologica Nazionale di Veleia Romana. In caso di maltempo sul sito ...

Stefano Accorsi a Trigoria per le riprese de Il Campione in attesa di 1994 : slitta la messa in onda della serie? : I fan di Stefano Accorsi sono in attesa di scoprire quando tornerà a calarsi nei panni del protagonista e chiudere la trilogia con 1994 ma, intanto, l'attore ha deciso di tuffarsi in un'altra avventura, Il Campione, le cui riprese sono iniziate proprio ieri a Trigoria. Il centro tecnico della Roma diventa location per le riprese del film che vedrà Stefano Accorsi al fianco di Andrea Carpenzano per la regia di Leonardo D’Agostini e la ...