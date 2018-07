Stati Uniti | nuove richieste di sussidio in lieve aumento

Stati Uniti : deficit bilancia merci sale più delle stime a giugno : Nel mese di giugno, la bilancia merci statunitense, il dato che misura il saldo tra il valore delle merci esportate e di quelle importate, ha segnato un rosso di 68,3 miliardi di dollari. Il dato ...

Scherma - Mondiali 2018 : Italia vicina alla vittoria del medagliere. Corea del Sud e Stati Uniti insidiano il primato azzurro : I Mondiali di Scherma a Wuxi stanno avvicinandosi alla loro fine. Manca una sola giornata al termine della rassegna iridata cinese e l’Italia ha ampie possibilità di vincere il medagliere complessivo. Inoltre la squadra azzurra è pienamente in corsa per eguagliare il numero di ori vinti lo scorso anno a Lipsia, quando i piazzamenti sul gradino più alto del podio furono quattro. Purtroppo gli ori a Wuxi restano ancora tre, visto che oggi è ...

L’Italia ha perso la finale a squadre di fioretto femminile ai Mondiali di scherma - contro gli Stati Uniti : L’Italia ha perso contro gli Stati Uniti per 45 a 35 la finale a squadre di fioretto femminile ai Mondiali di scherma in corso a Wuxi, in Cina, e ha vinto così la medaglia d’argento. La squadra italiana, composta da The post L’Italia ha perso la finale a squadre di fioretto femminile ai Mondiali di scherma, contro gli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Iran : generale Soleimani avverte Stati Uniti su ritorsioni nel Mar Rosso : Le dichiarazioni del generale dei Pasdaran, considerato il grande stratega della politica geo-strategica Iraniana in Siria e Iraq, giungono... Tuttavia ieri Trump è nuovamente tornato sui suoi passi, ...

Raggiunta una tregua tra Stati Uniti e Ue sui dazi : New York, 26 lug., askanews, - Un impegno per arrivare a 'zero dazi, zero barriere e zero sussidi su prodotti industriali non automobilistici'. E' quello siglato ieri tra gli Stati Uniti di Donald ...

Etiopia : premier Ahmed inizia visita negli Stati Uniti - previsti incontri con esponenti della diaspora : ... la fine dello stato d'emergenza, la normalizzazione delle relazioni bilaterali con l'Eritrea e la parziale liberalizzazione dell'economia etiope. Lo scorso 9 luglio Ahmed e il presidente eritreo ...

Scherma - Mondiali 2018 : il Dream Team è in finale! L’Italia sfiderà gli Stati Uniti per la medaglia d’oro : Il Dream Team non si ferma più e combatterà per la medaglia d’oro ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. La squadra azzurra di fioretto femminile (Alice Volpi, Arianna Errigo, Camilla Mancini e Chiara Cini) ha raggiunto la finale della rassegna iridata dopo che ha sconfitto in semifinale la Francia con il punteggio di 45-29. Una sfida rimasta in equilibrio solo nei primi tre assalti con l’Italia rimasta avanti di due ...

Scherma - Mondiali 2018 : storico oro degli Stati Uniti nella spada femminile a squadre. Nono posto per l’Italia : Gli Stati Uniti conquistano una storica medaglia d’oro nella spada femminile a squadre ai Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Si tratta infatti del primo titolo iridato della storia per le nordamericane in questa specialità. Le autrici di questa impresa sono state Katharine Holmes, Courtney Hurley, Kelley Hurley e Amanda Sirico. Gli Stati Uniti hanno sconfitto in finale la Corea del Sud (Choi Injeong, Kang Young Mi, Lee Hyein e Shin A Lam) con ...

Gli Stati Uniti possono vincere la guerra con l'Iran? : Nessun paese al mondo avrebbe una sola possibilità di sconfiggere militarmente gli Stati Uniti. Tuttavia una guerra contro la Repubblica Islamica, storia insegna, sarebbe una prospettiva devastante ...

Alcuni hacker russi si sono infiltrati nella rete elettrica degli Stati Uniti : (foto: Getty Images) Un gruppo di hacker russi ha sostenuto di essere penetrato in più sale di controllo dei servizi elettrici degli Stati Uniti, vantando di avere causato blackout a propria discrezione che hanno interessato centinaia di persone. La conferma, così come raccolta dal Wall Street Journal, arriva da funzionari federali americani. Il dipartimento della Sicurezza nazionale ha confermato che un team di hacker, noto con il nome di ...

La Juventus è arrivata negli Stati Uniti : la prima con il Bayern Monaco : TORINO - La Juve è arrivata negli Stati Uniti . Una Juve senza la stella più attesa: Cristiano Ronaldo infatti comincerà a lavorare alla Continassa e non raggiungerà la squadra bianconera negli States,...