Statale 36 | incidente con carambola e testacoda | donna lievemente ferita in Valassina

Sardegna - spaventoso incidente sulla strada Statale 554 : 5 auto coinvolte - 2 feriti gravi : Traffico per ore in tilt all'incrocio con Quartu Sant’Elena in Sardegna. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno estratto a fatica i passeggeri dalle lamiere delle autovetture coinvolte nello schianto. Sul posto anche ambulanze del 118, polizia stradale e carabinieri. I feriti trasportati negli ospedali di Cagliari.Continua a leggere

Incidente frontale sulla Statale : muore una giovane mamma : Cristina Nardi sabato mattina era alla guida della sua Nissan Micra quando, sabato mattina, si è scontrata frontalmente con un Suv. La donna, una 34enne di Ladispoli, non c'è stato nulla da fare....

Incidente nella notte sulla strada Statale di Terra di Lavoro : auto travolge carabinieri in servizio - due morti e un ferito grave : Due carabinieri e una guardia giurata sono stati travolti da una vettura la scorsa notte a Pomigliano d'Arco, sulla strada statale 7 bis di Terra di Lavoro, mentre erano in corso degli...

Salaria - incidente a San Giovanni Reatino : due feriti/ Ultime notizie : interviene elisoccorso - Statale chiusa : Salaria, incidente a San Giovanni Reatino: due feriti. interviene elisoccorso, statale chiusa in entrambe le direzioni: ancora da accertare le cause dello scontro frontale(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 16:52:00 GMT)

Tragedia sulla Statale - padre e figlia di 4 anni muoiono in un incidente : Terribile incidente stradale questa mattina alle porte di Foggia. Un uomo e la figlia di 4 anni sono morti lungo la statale 673 all'altezza dell'ex Zulli Ceramiche. Grave la madre, una donna di 36 anni, sbalzata fuori...

Incidente mortale sulla Statale 38 - 16enne perde la vita : Incidente mortale sulla Statale 38 a Grosio, in Provincia di Sondrio. Una ragazza è morta dopo il ribaltamento dell'auto sulla quale viaggiava. Incidente mortale, perde la vita 16enne Un'auto con a ...

Statale 36 : auto prende fuoco in un incidente stradale sulla Valassina a Desio : Tragedia sfiorata sabato sera in Valassina: quattro persone soccorse, un'auto bruciata, traffico ridotto sulla Statale 36 in direzione sud sabato sera è il bilancio di un incidente avvenuto intorno ...

Tir 'pirata' provoca incidente sulla Statale 36 : Tir 'pirata' provoca incidente sulla Statale 36. Sul posto Carabinieri, Polstrada e 118. Ferita una 44enne a bordo di una delle macchine coinvolte nel sinistro. Tir provoca incidente e si allontana Ci ...

Crotone - incidente tra la Statale 106 e la consortile : tre feriti in ospedale : di Redazione Crotone24news.it Coinvolte due autovetture e un autoarticolato: tre feriti sono stati trasportati presso l'ospedale cittadino. Questa mattina alle 11:55 veniva allertata la sala operativa ...

Monti. Giuseppe Fresu morto in un incidente sulla Statale 199 : Sinistro stradale lungo la statale 199 che collega Monti a Berchidda. Nell’impatto ha perso la vita Giuseppe Fresu. La vittima

Tragico incidente sulla "Statale dei motociclisti" - muore un 16enne : Tragico incidente a Livigno, località Trepalle (Sondrio), nel primo pomeriggio. Nello schianto tra un'auto e una moto è morto un giovane motociclista di appena 16 anni....

Incidente stradale sulla Statale 106 - muore anziano : E' deceduto a causa delle gravi ferite riportate a seguito di un Incidente stradale verificatosi sulla statale 106, nel cosentino, Natale Sapia, di 78 anni. L'uomo era ricoverato in condizioni gravi ...

Incidente sulla Statale 36 a Briosco : ferito un motociclista - arriva l'elisoccorso : atterrato anche l'elisoccorso nel tardo pomeriggio di sabato 23 giugno per un Incidente sulla Statale 36 che ha coinvolto un motociclista. È successo verso le 18, in direzione Milano, nei pressi dell'...

Cosenza - incidente sulla Statale 107 : morti due ragazzi di 16 e 22 anni - grave una 18enne : Il tragico incidente mortale nei pressi di Rovito. Una Twingo con a bordo un ragazzo di ventidue anni si è scontrata con una Smart su cui viaggiavano una coppia di fidanzati. Il ventiduenne è morto sul colpo, l’altro ragazzo si è spento poco dopo nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cosenza.Continua a leggere