Spray salino per capelli | come prepararlo a casa

dilei

(Di giovedì 26 luglio 2018) Se quest’estate non hai in programma di andare al mare ma vuoi comunque sfoggiare una chioma sbarazzina e wavyquelle che solo una giornata in spiaggia ti regala, ecco che a venirti in aiuto è lo. Loper, conosciuto anchesea salt, è un prodotto che ricrea suil’effetto mare ovvero le famose beach waves, tanto di moda non solo in spiaggia. Sul mercato esistono innumerevoli prodotti già pronti per essere spruzzati sui, ma se vuoi ricrearlo acon prodotti totalmente naturali: la ricetta facile e veloce. Per prima cosa procurati uno spruzzino, che sarà il tuo contenitore. Per la soluzione ti serviranno 500 ml di acqua distillata, mezzo cucchiaio di sale marino del Mar Morto o sale rosa dell’Himalaya, un cucchiaino di balsamo, una o due gocce di olio di cocco o di mandorle dolci e qualche goccia di olio essenziale per ...