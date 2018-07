Sport invernali | Arriva ' FuturAsiva' per le categorie Allievi e Ragazzi

Milano - Giochi invernali 2026 : nuovi pala Sport e triplo villaggio. Atleti di casa allo Scalo Romana : Tre villaggio olimpici, quattro fan zone, piazza Duomo per le cerimonie e le medaglie. Il sogno di Milano Olimpica prende forma.

Sport invernali : Ufficializzate squadre agonistiche e tecnici prossima stagione : Ufficializzati i tecnici Asiva per la prossima stagione di gare. Nello Sci alpino, dopo la rinuncia all'incarico di Thierry Marguerettaz, sono confermati Franco Cadin e Massimiliano Iezza; nel Fondo ...

Sport invernali - sono cinque gli atleti FISI che entrano a far parte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro di Moena : cinque atleti FISI entrano a far parte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Moena cinque atleti della Federazione Italiana Sport Invernali sono entrati a far parte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro di Moena dopo avere vinto il concorso indetto dalla Polizia di Stato. Si tratta di Lorenzo Bilotti (bob su pista artificiale), Daniele Cappellari (biathlon), Vivien Insam (sci alpino), Martina Peterlini (sci alpino) e Giulio Zuccarini (sci ...