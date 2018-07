Spettacolo in cielo domani 27 luglio | la Luna si tinge di rosso | è la notte dell’Eclissi

Luna rossa sangue - Spettacolo irripetibile nel cielo : Cresce l'attesa per il grande evento della "Luna di sangue", l'eclissi totale di Luna più lunga del secolo. Il 27...

Mondiali 2018 Russia - Football it's coming home : che Spettacolo nel cielo di Londra : Tutta l'Inghilterra attende la semifinale mondiale contro la Croazia, che potrebbe regalare alla squadra allenata da Southgate una storica finale contro la Francia. Il tormentone "it's coming home, It'...

F1 – Sulla pista di Silverstone le monoposto - in cielo lo Spettacolo della squadra acrobatica della Royal Air Force [GALLERY] : La squadra acrobatica della Royal Air Force dà spettacolo a Silverstone in occasione del Gp di Gran Bretagna di Formula Uno Mentre sul circuito di Silverstone si sta correndo il decimo round del campionato mondiale di Formula Uno, lo spettacolo è anche in cielo. Basta alzare lo sguardo per ammirare la squadra acrobatica della Royal Air Force a lavoro. I colori della Gran Bretagna si spargono nel cielo inglese grazie alle scie degli aerei. ...

Festa Europea della Musica - bande in piazza e cielo stellato per lo Spettacolo finale : ... famiglie e bambini al seguito come da tradizione, l'eccezionale appuntamento con le bande del territorio in piazza del Popolo si è confermato come uno degli spettacoli di sicuro gradimento per la ...

Invasione Ufo in Russia?/ Video - "medusa" in cielo ma non sono gli alieni : lo Spettacolo del razzo Soyuz-2.1b : Invasione Ufo in Russia? spettacolo nei cieli delle città che ospitano i Mondiali di calcio ma non solo gli alieni: lanciato razzo vettore "Soyuz-2.1b" con il satellite.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 20:12:00 GMT)