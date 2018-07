Spazio | fare scienza con l’eclissi

Spazio : ultimi test per TESS - il nuovo cacciatore di mondi si prepara a fare scienza : Agganciata con successo la sua orbita scientifica finale, il nuovo cacciatore di mondi si prepara a fare scienza . A quasi tre mesi dal lancio, TESS , il Transiting Exoplanet Survey Satellite, ha raggiunto la sua posizione e sta affrontando gli ultimi test di ottimizzazione delle performance. Secondo quanto riporta il team scientifico, è stato accertato il buono stato di salute del veicolo e delle fotocamere e sono in questo momento in corso ...

Spazio vitale - la “bolla” di cui non si può fare a meno : Ti capita di essere infastidita quando una persona ha il vizio di toccarti in continuazione quando ti parla? O non sopporti se qualcuno ti sta troppo addosso mentre sei in coda? Vari studi scientifici hanno dimostrato che c’è una ragione evolutiva dietro al tuo disagio: ognuno di noi ha stabilito uno “Spazio personale“, una “bolla” dentro alla quale sentirsi al sicuro. Per alcuni può essere più estesa che per altri, ...