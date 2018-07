Spagna-Italia - Semifinale Europei pallanuoto 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Il Settebello torna in acqua dopo la roboante vittoria sulla Russia: al termine della prima fase degli Europei di pallanuoto, la nazionale italiana ha vinto il Girone A, ed ha così evitato gli ottavi, passando direttamente ai quarti di finale, che i ragazzi di Campagna hanno dominato Gli azzurri ritorneranno in acqua oggi, giovedì 26 luglio, alle ore 22.00 per cercare il pass per la finalissima di sabato. I ragazzi del CT Sandro Campagna ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Spagna - semifinale vibrante alla Picornell per il Settebello : Per Sandro Campagna la storia si ripete. A 26 anni di distanza da quell’Italia-Spagna, che valse l’oro olimpico ai Giochi Olimpici di Barcellona del 1992, tornano in acqua, questa volta alla Picornell (nella manifestazione a Cinque Cerchi si giocava al Parco Olimpico del Montjuïc), le selezioni italiana ed iberica per un appuntamento dal valore meno importante, ma comunque ricco di attese: la semifinale degli Europei. Penultimo atto ...

Rallentano le vendite di Vodafone - concorrenza in Italia e Spagna : Per la seconda compagnia telefonica mobile al mondo c'è stata infatti l'urgenza di abbassare i prezzi in Spagna, dove Orange sta affilando le armi della concorrenza, e Italia dove è arrivata da ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Spagna e Croazia-Serbia - due semifinali di lusso : È praticamente il meglio che l’Europa della Pallanuoto può presentare al momento. Escluso il Montenegro, che forse avrebbe meritato (magari con un sorteggio migliore) qualcosa in più, le quattro semifinaliste della manifestazione continentale a Barcellona sono anche le più forti del Vecchio Continente, almeno per quello che hanno dimostrato nell’ultimo biennio. Italia-Spagna e Croazia-Serbia, due penultimi atti di lusso. Partiamo ...

Pallanuoto - Europei 2018 : i risultati dei quarti di finale. Serbia-Croazia semifinale di lusso - l’Italia sfiderà la Spagna : Ci sarà un anticipo di finale: Serbia-Croazia, un penultimo atto tra i Campioni Olimpici e i Campioni del Mondo. Scherzo del tabellone agli Europei di Pallanuoto in quel di Barcellona, con le due prime forze al mondo che nella manifestazione continentale non si sfideranno per la medaglia dal valore più pregiato. I campioni olimpici non hanno faticato troppo con un’Ungheria molto spenta, invece è servita tutta la classe ai campioni iridati ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Spagna in semifinale. Data - programma - orari e tv : L’Italia sfiderà la Spagna nelle semifinali degli Europei 2018 di Pallanuoto maschile. Il Settebello ha letteralmente demolito la Russia con un perentorio 11-1 mentre le Furie Rosse si sono scatenate contro la Grecia nella seconda parte di gara. Gli azzurri se la dovranno vedere contro gli iberici nella piscina di Barcellona, nell’eterno revival della mitologica Finale delle Olimpiadi 1992: i ragazzi di Sandro Campagna partiranno ...

Gli eventi in Italia e Spagna non sfoceranno in una crisi : ... i timori degli investitori sul rischio politico si sono incentrati sulle crescenti tensioni tra USA e Cina e sulla politica del rischio calcolato tra Donald Trump e Kim Jong Un. Nei mesi di maggio e ...

Gli eventi in Italia e Spagna non sfoceranno in una crisi : ... come quando ha cercato di nominare Paolo Savona al ministero dell'economia. Le tensioni tra il governo e Mattarella sul caso Savona dimostrano anche, tuttavia, che, se esasperate, il presidente ...

Hockey pista - Europei La Coruña 2018 : tutti i risultati delle finali e la classifica finale. Spagna campione - Italia di bronzo : Si completano e vanno in archivio gli Europei di Hockey su pista: il titolo continentale va alla Spagna, che batte il Portogallo per 6-3, mentre per il terzo gradino del podio l’Italia supera la Francia per 5-2. Di seguito tutti i risultati di oggi e la classifica finale della manifestazione. risultati domenica 22 luglio finalissima Spagna-Portogallo 6-3 Finale 3° posto Francia-Italia 2-5 Finale 5° posto Andorra-Svizzera 3-5 Finale 7° ...

OPEN ARMS DENUNCIA LA LIBIA MA NON L’ITALIA/ Migranti - ultime notizie : nave Ong via da Spagna - torna verso Sar : Migranti, accuse contro la Guardia Costiera della LIBIA: causa naufragi volutamente, ecco perché. Intanto la nave OPEN ARMS è approdata nel porto di Palma di Maiorca in Spagna.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 19:52:00 GMT)

Migranti - l’Open Arms è arrivata in Spagna : “Denunceremo Italia e Libia” : Migranti, l’Open Arms è arrivata in Spagna: “Denunceremo Italia e Libia” “Dopo 4 giorni di navigazione la nave entra finalmente nel porto sicuro di Palma di Maiorca”, ha scritto il fondatore della ong Continua a leggere L'articolo Migranti, l’Open Arms è arrivata in Spagna: “Denunceremo Italia e Libia” proviene da NewsGo.

Open Arms : “denunciamo Libia e Italia per omicidio”/ Migranti in Spagna - Viminale : “Josefa strumentalizzata” : Migranti, accuse contro la Guardia Costiera della Libia: causa naufragi volutamente, ecco perché. Intanto la nave Open Arms è approdata nel porto di Palma di Maiorca in Spagna.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 10:26:00 GMT)

Migranti - Open Arms porta in Spagna Josefa e denuncia l'Italia per omissione di soccorso : L'organizzazione non governativa Proactiva Open Arms ha presentato al tribunale di Palma di Maiorca una denuncia contro la Guardia costiera di Libia e Italia per omissione di soccorso e omicidio colposo, dopo il...

Migranti - l Open Arms in Spagna 'Josefa è al sicuro - ora denunciamo i libici e l Italia' : ROMA - La nave Open Arms è entrata nel porto di Palma di Maiorca. L'imbarcazione della Ong Proactiva che nei giorni scorsi ha recuperato i cadaveri di una donna e di un bambino al largo della Libia e ...