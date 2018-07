Sorteggi | ecco il calendario di serie A

Sorteggio Coppa Italia - ecco data ed orario per decidere gli accoppiamenti : Sorteggio Coppa Italia – “Si comunica che il Sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della Coppa Italia 2018/2019 avrà luogo venerdì 20 luglio 2018, alle ore 15.00, presso la sede della Lega Serie A in Via Ippolito Rosellini, 4 a Milano”. Questo il comunicato della Lega A, grande attesa per una competizione che promette spettacolo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA L’APP DI ...