Sonia Bruganelli | perché il jet privato e il dolore per la figlia

Sonia Bruganelli : «Non sono solo “moglie di” - l’aereo privato ora posso pagarlo io» : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è una che va dritta al sodo. Che, nel bene e nel male, dice le cose come stanno. Sui social è famosa per mostrare la sua vita agiata e rispondere alle critiche a tono. «Prendiamo l’aereo privato perché possiamo», è un classico di tutte le sue estati (trascorse, di solito, in famiglia a Formentera). E se chi l’attacca per il «lusso ostentato» in Rete non lascia il segno, la mamma di tre ...

Sonia Bruganelli - la nuova provocazione della moglie di Bonolis/ Foto - “Invidia il prossimo tuo…” : Sonia Bruganelli, la nuova provocazione della moglie di Paolo Bonolis infiamma ancora una volta la rete, dopo aver postato la Fotografia di un libro, per lei arrivano anche insulti...(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 10:34:00 GMT)

Sonia Bruganelli posta foto del jet privato con un libro sul sedile : «Invidia il prossimo tuo». Boom di critiche : Ci risiamo. Sonia Bruganelli torna a "stuzzicare" gli haters e questa volta lo fa con un post che avrebbe il sapore di un'ironica vendetta. La moglie di Paolo Bonolis pubblica di nuovo...

Paola Perego al mare con Sonia Bruganelli : quasi irriconoscibile agli occhi dei fan : Una foto ritraente Paola Perego assieme alla moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, è stata recentemente postata sui social da quest'ultima. Le due star televisive appaiono sorridenti, felici e spensierate, mentre si godono un bicchiere di birra durante un aperitivo in riva al mare. La foto, all'apparenza foriera di allegria e giovialità, ha tuttavia attirato l'attenzione dei fan di Paola, per un particolare: la Perego risulta essere quasi ...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli in crisi?/ Baci e abbracci a Formentera spazzano via ogni dubbio : Sono i paparazzi di Chi a spazzare via ogni dubbio: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non sono in crisi ma si godono le vacanze a Formentera con buona pace di figli e pettegoli social(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 12:40:00 GMT)

Paola Perego si è rifatta?/ Sonia Bruganelli posta una foto e la rete insorge : ecco però la verità! : Paola Perego si è rifatta? Sonia Bruganelli posta una fotografia in compagnia dell'amica e la rete insorge: la conduttrice sceglie la strada del silenzio e non replica.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 21:37:00 GMT)

Sonia Bruganelli - "Dormire in camere separate è un atto di civiltà" : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, non smette di attirare critiche su di sé. Poche ore fa, ha infatti rilasciato una dichiarazione a Dagospia che sicuramente farà discutere. Stavolta non riguarda ricchezza e denaro, ma l'argomento è la fedeltà di coppia.La Bruganelli lo specifica: queste parole non sono riferite al suo rapporto con il marito, ma sono giudizi genericiprosegui la letturaSonia Bruganelli, "Dormire in camere separate è un ...