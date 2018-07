Sonia Bruganelli | «Non sono solo “moglie di” | l’aereo privato ora posso pagarlo io»

vanityfair

(Di giovedì 26 luglio 2018), moglie di Paolo Bonolis, è una che va dritta al sodo. Che, nel bene e nel male, dice le cose come stanno. Sui social è famosa per mostrare la sua vita agiata e rispondere alle critiche a tono. «Prendiamoperché possiamo», è un classico di tutte le sue estati (trascorse, di solito, in famiglia a Formentera). E se chi l’attacca per il «lusso ostentato» in Rete non lascia il segno, la mamma di tre (Davide, Silvia e Adele) mal sopporta invece essere consideratala «moglie di».«Danno per scontato che viva a suo carico. Invece, ho una società di casting e produzioni tv. Nonlavoro io, ma do lavoro a trenta persone. Scovo i talenti che vanno nei programmi di Paolo e non di Paolo, produco format», racconta al Corriere della Sera. Certo, ammette, stare col conduttore di punta di Mediaset l’ha agevolata ma non finisce tutto qui. «Oralo prendo da sola, non devo chiedere a lui». Da ragazza, invece, «mi alzavo alle cinque del mattino: ero promotrice di telefonini all’aeroporto di Fiumicino».