Sondaggi | Movimento 5 Stelle primo partito al 31% | Lega al 29 Pd al 17 | 5% e Forza Italia

Sondaggi politici : cresce il Movimento 5 Stelle - PD resta al 17 - 5% : Il Movimento 5 Stelle, in crescita, è la prima forza politica con il 31%. Continua ad ampliarsi il vantaggio sulla Lega, ferma al 29% dopo la crescita degli ultimi mesi. Molto distante il Partito Democratico al 17,5% e crolla Forza Italia al 9,5%. "Gli alleati di governo conquistano il voto di 6 italiani su 10”.Continua a leggere

Sondaggi politici - Movimento 5 Stelle e Lega insieme valgono il 60%. Forza Italia al 7 - 9% : I due alleati di governo sono entrambi intorno al 30% di consensi, anche se cresce il divario fra la Lega in aumento e il Movimento 5 Stelle in discesa. Stabile il Partito democratico al 18,1%. Scende ulteriormente Forza Italia al 7,9%. Fra le preoccupazioni dei cittadini al primo posto la questione lavoro e occupazione.Continua a leggere

Sondaggi politici - Movimento 5 Stelle e Lega sono pari e insieme raggiungono il 60% : I due partiti che sostengono il governo Conte, Movimento 5 Stelle e Lega, raccolgono praticamente lo stesso numero di elettori arrivando insieme al 60% del consensi. Stabile il Pd intorno al 18%, anche se per la maggioranza degli intervistati "non sta facendo alcuna opposizione ed è scomparso dalla scena politica".Continua a leggere

Il Movimento 5 stelle torna a salire nei Sondaggi - ma la Lega è lì : La notizia che emerge dai dati della nostra Supermedia dei sondaggi di questa settimana non è di poco conto: qualcosa è cambiato nelle tendenze di medio periodo. Come abbiamo avuto modo di spiegare più volte, un cambiamento – anche radicale – nelle tendenze di breve periodo, ad esempio uno registrato da una settimana all’altra spesso vuol dire poco, a volte nulla. Le opinioni (e le preferenze elettorali) ...

Il Movimento 5 stelle torna a salire nei Sondaggi - ma la Lega è lì : Insomma, assumere posizioni 'eurocritiche' conviene più quando si tratta di questioni attinenti alle politiche sui migranti che non riguardo l'economia e la moneta. Quando si tratta di prendere ...

Sondaggio del MoVimento 5 Stelle Sicilia - ma vincono "i privilegi" : Il popolo del web sembrerebbe non volerne sapere di abolire i vitalizi. A meno di "trollate". Questo è il secondo Sondaggio del MoVimento 5 Stelle in cui la battaglia tanto cara al presidente Fico finisce per essere sconfitta dalla "Casta".Questa volta a lanciare la "disputa" social è stata la pagina Siciliana della formazione grillina. Mentre scriviamo sono passate circa quattro ore dalla pubblicazione del Sondaggio e i "privilegi" risultano ...

Il Sondaggio che fa godere Salvini e preoccupa il Movimento 5 Stelle : Evidentemente le politiche dure di Salvini sugli immigrati con sconfinamenti in altri campi come economia o sanità, piacciano agli elettori. Da dove prende i voti Salvini? "Quasi la metà di coloro ...

Sondaggi politici : per Euromedia la Lega è in testa - per Piepoli resiste il Movimento 5S : Durante la trasmissione Porta a Porta di questa settimana, Bruno Vespa ha presentato gli ultimi Sondaggi politici degli istituti Euromedia e Piepoli. Secondo il primo, con cui collabora la nota Alessandra Ghisleri, la Lega Nord ha operato il sorpasso ai danni del Movimento 5 Stelle. L'istituto di ricerca Euromedia assegna alla Lega di Matteo Salvini il 28,3 per cento, un valore superiore a 11 punti rispetto a quanto raccolto alle ultime elezioni ...

La Lega supera per la prima volta il movimento grillino ai Sondaggi : Il ministro dell’Interno Salvini chiede un censimento della minoranza rom New York, 19 giu (Agenzia Nova) - Il ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini, al centro della recente vicenda della nave "Acquarius", ha preso ora di mira la minoranza rom italiana. Il quotidiano statunitense “New York T

La Lega supera il Movimento 5 stelle in un Sondaggio Swg per La7 : La Lega supera il Movimento 5 stelle in un sondaggio di Swg per il tg di La7, anticipato su Facebook dal direttore, Enrico Mentana.Il partito di Salvini si attesta al 29,2% mentre Movimento 5 stelle è al 29%. Rispetto alla rilevazione dello scorso 11 giugno, i 5 stelle perdono il 2,5% mentre la Lega cresce del 2,2%.Il Pd si posiziona al 18,8% in aumento di 4 decimali.Anche Forza Italia sale dello 0,6% e vale il 9,2% mentre Fratelli ...

Sondaggi elettorali : la Lega di Matteo Salvini vicina al sorpasso sul Movimento 5 Stelle : Clamorosi i dati che arrivano dai Sondaggi elettorali: la Lega di Matteo Salvini vola oltre il 27% dei consensi e ormai è a un passo dal Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio, in calo di altri due punti percentuali. Stabile, ma lontanissimo, il Partito Democratico. A sinistra resta un vuoto enorme.Continua a leggere