Solo funerali privati E forse riposerà nella terra dove è nato

Avicii - funerali in forma privata/ Lo ha annunciato la famiglia : “Solo per le persone a lui più care” : Avicii, funerali in forma privata, lo ha annunciato la famiglia: “Solo per le persone a lui più care”. Tim Bergling verrà sepolto in forma privata, lontana da occhi indiscrei(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:34:00 GMT)