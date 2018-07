Soccorso in mare | con i droni-bagnino il salvagente arriva dal cielo

Droni-bagnino per Soccorso in mare : salvagente arriva dal cielo : Roma, 26 lug., askanews, - Un bagnante tra le onde del mare è in difficoltà. Dalla spiaggia decolla prontamente un piccolo drone che trasporta un salvagente e lo lancia in prossimità della persona che ...

Tecnologia - droni : ecco i nuovi robot per il Soccorso in mare - lanciano salvagenti e canotti : Un bagnante in difficoltà? Dalla spiaggia decolla prontamente un piccolo drone che trasporta un salvagente e lo lancia in prossimità della persona che chiede aiuto. E’ questo lo scenario a cui, sempre più spesso, potremmo assistere sulle nostre coste, soprattutto in questo periodo di vacanze estive. Dopo le prime sperimentazioni, infatti, l’uso dei droni per il soccorso in mare si sta diffondendo molto rapidamente, tanto che anche la Capitaneria ...

Rimini : pescatore cade in mare - Soccorso e salvato : Un pescatore tunisino è caduto in mare nella notte al largo di Rimini, ed è stato soccorso dalla Guardia Costiera: trasportato in ospedale, è stato giudicato fuori pericolo. Il 47enne era imbarcato sul peschereccio “Lo Verde“, con cinque persone a bordo: dopo la mezzanotte l’equipaggio si è accorto che non era più a bordo ed è stato dato l’allarme. Dalla sala operativa della capitaneria di porto è partita una motovedetta ...

'Open arms' denuncia Libia e Italia per omissione di Soccorso a mamma e bimbo morti in mare : La nostra Guardia costiera: 'non siamo mai stati coinvolti nel soccorso del gommone'. Il Viminale: Lampedusa negata perché non ha celle frigorifere -

Sardegna - Soccorso in mare : elicottero AW139 per la Guardia Costiera : Un elicottero AW139 per l’aeroporto militare di Decimomannu, sede del Reparto Sperimentale e di Standardizzazione al Tiro Aereo dell’Aeronautica Militare: è iniziata ufficialmente l’attività operativa della 4/a Sezione Elicotteri del Corpo delle Capitanerie di Porto. La nuova componente aerea della Guardia Costiera opererà in Sardegna con mezzi, equipaggi e personale tecnico per la ricerca e soccorso in mare (SAR), il servizio ...

Pescatore Soccorso in mare : E' scattata questa mattina, alle 8, l'operazione di soccorso della Guardia Costiera a bordo di un peschereccio facente parte della flotta di Marano Lagunare, in navigazione nel tratto di mare tra ...

Un mare di droni : arrivano in Italia i robot marini e subacquei utilizzati per monitoraggio dell’ambiente - archeologia e Soccorso : droni per il controllo delle acque e per il monitoraggio delle strutture subacquee, sistemi robotici per l’esplorazione delle profondità marine e delle aree archeologiche sommerse e anche imbarcazioni senza equipaggio per il soccorso in mare o il trasporto di merci. Dopo il boom dei droni aerei, anche in Italia si moltiplicano i progetti di nuovi robot per impiego in mare e nei laghi, come pure nei bacini idrici e nei grandi fiumi. Un mercato in ...

Colpo della strega - bagnante Soccorso in mare dai vigili del fuoco : I vigili del fuoco del comando di Livorno, sono intervenuti in località Romito - Scogli Piatti per soccorrere un bagnante con un trauma lombare

Soccorso in mare nella notte : Un marittimo straniero, mentre si trovava a bordo di un mercantile battente bandiera turca ormeggiato a Porto Nogaro, nella ha accusato un malore ed è stato Soccorso dalla Guardia costiera. Una volta ...

Migranti - archiviata l'inchiesta sulla Ong : «Il Soccorso in mare non è reato» : Nessun processo per i volontari della Sea-Watch. Il Gip di Palermo accoglie la richiesta della Procura antimafia: l'assistenza a Migranti in difficoltà è un obbligo previsto dalla legge Minacce e torture in Libia, condannato a dieci anni di carcere l'aguzzino dei Migranti " Msf, stop dopo le minacce: chi e perché vuole fermare i volontari"

Migranti - Proactiva : “Dopo accordo con la Libia Soccorso in mare non ha regole”. Msf : “Siamo lì perché non c’è l’Europa” : “Dopo l’accordo con la sedicente guardia costiera libica le cose sono cambiate” ed “è cresciuta la violenza”. Messe nel mirino dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e accusate dalle frasi del pm di Catania Carmelo Zuccaro, le ong rispondono e indicano nell’accordo stipulato dal precedente titolare del Viminale Marco Minniti l’origine del caos nel Mediterraneo di questo ultimo periodo. “C’è ...

Caso Migranti - mancano celle frigorifere su navi di Soccorso : 12 corpi abbandonati in mare : Il naufragio al largo delle Coste Libiche segnalato da una nave della marina militare Usa che è intervenuta recuperando 41 superstiti e 12 corpi prima di chiedere il trasbordo sulla nave della Ong tedesca Sea watch. Quest'ultima però ha dovuto rinunciare senza l'assegnazione di un porto sicuro dove poterli sbarcare così i corpi sarebbero stati abbandonati in mare.Continua a leggere

Aquarius e Soccorso in mare - ecco cosa dicono le leggi sovranazionali : nave Aquarius (Foto: Ra Boe / Wikipedia, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org) Domenica 10 giugno, 629 migranti sono stati soccorsi al largo della Libia da diverse navi e, in seguito, fatti salire tutti a bordo della Aquarius, nave dell’Ong Sos Méditerranée. Tra gli uomini salvati ci sono 134 minorenni e 7 donne incinte. Il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini ha imposto alla Aquarius di attraccare a Malta, laddove ...