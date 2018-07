Smart Home | arriva NED | il primo assistente personale per ridurre i consumi domestici

Il mercato delle Smart Home ha generato più di 70 miliardi di euro nel 2017 : Secondo un rapporto pubblicato da Strategy Analytics, il mercato delle Smart Home ha conosciuto un veloce incremento generando più di 70 miliardi di dollari durante il […] L'articolo Il mercato delle Smart Home ha generato più di 70 miliardi di euro nel 2017 proviene da TuttoAndroid.

Smart Home : cosa ti occorre per far diventare intelligente la tua casa : Se sei un patito della tecnologia e vuoi che ogni aspetto della tua vita rispecchi questa tua passione, compresa la tua casa, ecco cosa ti occorre per realizzare la tua Smart Home. Una delle grandi cose della casa intelligente è che è completamente modulare. In qualsiasi momento è possibile aggiungere nuovi dispositivi o provare nuovi software ed essere ancora in grado di controllare la propria casa da remoto. Smart Home: cosa ti serve Anche i ...

Geekbuying : promozioni e coupon su Smartphone - gadget e Smart Home! : Conosciamo già bene l’affidabilità e convenienza di Geekbuying nell’acquisto di dispositivi cinesi, e non a caso ve lo abbiamo raccomandato come uno dei migliori store cinesi, soprattutto quando si parla dell’acquisto di dispositivi da brand famosi quali Xiaomi, OnePlus, Meizu e molti altri. Nella promozione che stiamo per presentarvi però, le offerte Geekbuying si sono fatte ancor più calde e pesanti, e dato che scadranno a ...

V-Home - la soluzione Smart di Vodafone sulla piattaforma Samsung SmartThings : Vodafone sbarca nel settore della domotica grazie a "V-Home", la soluzione di smart home "chiavi in mano" per il controllo e la protezione della casa. "V-Home", che fa parte della famiglia di prodotti IoT pensata per clienti privati "V by Vodafone", si basa sulla piattaforma...

Vodafone annuncia V-Home - la piattaforma capace di rendere Smart qualunque abitazione : Vodafone ha ufficializzato "V-Home by Vodafone", un insieme di servizi e prodotti connessi alla rete e al proprio smartphone messi a protezione delle mura domestiche L'articolo Vodafone annuncia V-Home, la piattaforma capace di rendere smart qualunque abitazione proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Italia e Samsung insieme per la Smart Home : Vodafone Italia lancia V-Home by Vodafone la soluzione di servizi e prodotti connessi per il controllo e la protezione della casa, accessibili dal proprio Smartphone. V-Home by Vodafone utilizza il ...

Nice compra un'azienda di Smart Home polacca per 63 milioni. Strategia dell'azienda di Oderzo : Rafforzare la propria offerta nella progettazione di sistemi di automazione per la casa. Questo uno degli obiettivi che ha spinto Nice , gruppo trevigiano guidato da Lauro Buoro e che si occupa da 25 ...

Nice acquisisce FIBARO - azienda di riferimento nella Smart Home : Teleborsa, - Nice prosegue il proprio percorso di espansione internazionale. L'azienda italiana di riferimento internazionale nell'Home Automation e Home Security ha deciso di puntare sul settore ...

Cresce il business della Smart-home e arrivano nuovi obblighi di risparmio energetico dalla Ue : Le case degli italiani sono sempre più connesse e smart, con finestre auto-oscuranti, superfici autoriscaldanti, app per controllare da remoto impianti di sicurezza ed elettrodomestici, regolare temperature e migliorare la qualità...

L’app Google Home continua a lavorare a novità per Smart Display e abitazioni multiple : L'app Google Home riceve un nuovo aggiornamento, con piccolo novità estetiche e molte novità nascoste nel codice, in vista di funzioni interessanti. L'articolo L’app Google Home continua a lavorare a novità per Smart Display e abitazioni multiple proviene da TuttoAndroid.

Smart Home - perché è importante avere una casa intelligente in vista delle vacanze : La tanto agognata partenza per le vacanze porta solitamente con sé una buona dose di ansie legate in qualche modo alla casa. Più o meno giustificate, certo, ma sempre e comunque presenti. Ai classici “Avrò spento la luce in camera?” e “Credo di aver dimenticato il computer acceso” si sommano infatti i timori di subire la visita tutt’altro che desiderata di un topo d’appartamento: i casi di effrazione registrati in Italia durante i ...

Wind lancia le All Inclusive - Smart 5 e Home Sky da 5 euro al mese : Wind lancia diverse nuove tariffe sia per il mobile che per casa con l’ADSL e la Fibra Ottica oltre che rafforzare la partnership con Sky. Prezzi da soli 5 euro al mese Wind lancia All Inclusive Online Edition, Smart 5 Easy 15 e Sky Home Edition Wind fa il pieno di offerte e lancia All […]

