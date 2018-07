Slaps and Beans è ora disponibile anche su PS4 | Xbox One e Nintendo Switch

Slaps and Beans : ecco quando potremo giocare il titolo anche su console : Slaps and Beans è il celebre picchiaduro a scorrimento basato sulle celebri avventure del duo formato da Bud Spencer e Terence Hill, e come riportano le pagine social del titolo possiamo finalmente segnare una data nel calendario per l'uscita del gioco anche su console.Il gioco sarà in fatti disponibile a partire dal 24 luglio prossimo, esclusivamente in formato digitale per PS4, Xbox One e Nintendo Switch.Per chi non lo sapesse Bud Spencer ...