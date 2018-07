Sky Sport | la MotoGP fino al 2021

Sky Sport : Massimo Mauro non riconfermato - Lele Adani in forse : Massimo Mauro non farà più parte del pool di opinionisti calcistici e commentatori tecnici di Sky Sport. L'ex calciatore di Juventus e Napoli era entrato a far parte della famiglia di Sky nel lontano 2005, di conseguenza, Mauro lascerà la tv di Rupert Murdoch dopo 13 anni. prosegui la letturaSky Sport: Massimo Mauro non riconfermato, Lele Adani in forse pubblicato su TVBlog.it 26 luglio 2018 17:20.

Sky Sport rinnova i diritti per la MotoGP fino al 2021 : Sky sarà la tv della MotoGP™ per altri tre anni. Grazie a un accordo con Dorna Sports, Sky ha infatti acquisito i diritti televisivi per tutte le gare in esclusiva live del FIM MotoGP™ World Championship per le prossime 3 stagioni (2019/2020/2021). Anche nel triennio 2019/2021, Sky racconterà tutti i GP di tutte e tre le classi (Mot...

Motomondiale : la MotoGP confermata per i prossimi tre anni su Sky Sport : Notizia importante per Sky Sport: anche per i prossimi tre anni la piattaforma televisiva trasmetterà tutto il Motomondiale (compresa, ovviamente, la MotoGP) sui propri canali in esclusiva. Questo il comunicato sul sito: Anche nel triennio 2019/2021, Sky racconterà tutti i GP di tutte e tre le classi (MotoGP™, Moto2™, Moto3™) su tutte le piattaforme disponibili (via satellite, sul digitale terrestre e via fibra). Il canale ...

La MotoGp resta su Sky Sport : rinnovati i diritti fino al 2021 : Sky sarà la tv della MotoGp per altri tre anni, grazie a un accordo con Dorna Sports fino al 2021. L'articolo La MotoGp resta su Sky Sport: rinnovati i diritti fino al 2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Europa League - Preliminare Andata Atalanta-Sarajevo (diretta esclusiva Sky Sport Uno HD) : Ricomincia da Reggio Emilia, la stagione dell’Atalanta. Stasera (diretta escusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Football) al Mapei Stadium, arriverà il Sarajevo per l’Andata del turno Preliminare di Europa League. C'è attenzione sul fronte sicurezza, sono circa 10mila i tifosi bergamaschi attesi e alcune centinaia i bosniaci. È quindi pronto un imponente dispositivo di forze dell'ordine, con circa 300 uomini e ...

Calendario Serie A 2018/2019 in diretta su Sky Sport HD : È difficile prevedere lo stadio e l'avversario di Cristiano Ronaldo al debutto in Italia. Per la sua Juventus, la caccia all'ottavo scudetto di fila può cominciare un pò ovunque, eventualmente anche con un big match. Per la compilazione del Calendario del campionato al via sabato 18 agosto (in diretta oggi pomeriggio alle 19 dagli studi Sky) ci sono infatti meno vincoli a differenza del passato. Non c'è più ...

Serie A 2018/19 - il calendario : su Sky Sport Uno - dalle ore 19 : Oggi, giovedì 26 luglio 2018, ci sarà uno degli appuntamenti tradizionali estivi per quanto riguarda il calcio italiano. Stiamo parlando della presentazione ufficiale del calendario del prossimo campionato di Serie A.L'evento andrà in onda a partire dalle ore 19 in contemporanea su Sky Sport Uno e su Sky Sport International Champions Cup. Quest'ultimo canale, una volta terminato il tradizione torneo itinerante estivo che coinvolge i più ...

Sky Sport “lincenzia” Massimo Mauro/ Tutti i cambiamenti al palinsesto : via anche Ilaria D’Amico : Sky Sport “silura” Massimo Mauro/ Tutti i cambiamenti al palinsesto dell'emittente Sportiva: via anche Ilaria D’Amico che lascia la conduzione a Bonan.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 16:29:00 GMT)

ICC - stanotte su Sky Sport : Juventus-Bayern - Roma-Tottenham e Milan-Manchester United : Dal 20 luglio all’11 agosto, per tutta la durata della competizione, Sky Sport Serie A diventa Sky Sport International Champions Cup (canale 208) e sarà il canale di riferimento dell’evento. Un evento itinerante, con le 27 partite in programma in 22 stadi tra Europa (un match anche in Italia, a Lecce), Stati Uniti e Singapore. In campo 18 tra le migliori squadre d’Europa, tra cui 4 italiane: Juventus, ...

Inter-Chelsea : amichevole in diretta tv su Sky Sport : L’Inter di Luciano Spalletti, dopo l’amichevole con lo Sheffield United, terminata 1-1 con le reti di David McGoldrick e Mauro Icardi, sarà chiamata ad affrontare altre sfide nel corso dei prossimi giorni. Prima del debutto stagionale in campionato, i nerazzurri giocheranno con il Chelsea di Maurizio Sarri. L’appuntamento con questo match è fissato per sabato 28 luglio alle ore 20.05. L’incontro sarà di scena all’Allianz Riviera di Nizza. I ...

Ora Sky Sport si rinnova e silura Massimo Mauro : Tra le tante novità della stagione calcistica 2018/2019 di Sky , c'è un addio che non passa inosservato. Già, perché dopo 13 anni Massimo Mauro saluta la grande famiglia italiana di Rupert Murdoch. E, ...

Massimo Mauro fatto fuori da Sky Sport : 'Non l'ha presa bene'. Brutto sospetto su Juve e Andrea Agnelli : Cambio inatteso a Sky Sport : nei nuovi palinsesti non ci sarà spazio per Massimo Mauro , l'opinionista che forse più di tutti accendeva le polemiche con i telespettatori. 'Pare che lui non sia ...

Andrea Pirlo debutta su Sky Sport : «In campo? Aspetto il mio erede» : «Sarà emozionante ma anche difficile, perché le partite le dovrò commentare e non giocare». Poche parole, com’è nel suo stile, per raccontare la sua nuova avventura, che lo vedrà traghettare dal campo di calcio al calcio in tv. Dopo l’addio al pallone (con l’emozionante partita di vecchie glorie dello scorso 21 maggio), Andrea Pirlo sarà infatti un nuovo volto di Sky Sport, dove, da fine agosto, commenterà i match della coppa europea più ...

SkySport - palinsesti 2018/2019 : Ilaria D'Amico e Andrea Pirlo Dopo aver rinnovato il ‘look’ con nuovi canali e una nuova numerazione, SkySport ha presentato i palinsesti per la stagione 2018/2019, con l’esclusiva del grande calcio e degli sport più importanti, per un racconto costante, sulle varie reti dedicate, sette giorni su sette. Nel dettaglio, andiamo a scoprire l’offerta sportiva della pay tv. SkySport, palinsesti 2018/2019: Serie A e ...