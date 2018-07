Sky Italia | nel 2017 ricavi in crescita a 2 | 6 miliardi di sterline

Dmitry KrivitSky - lo strano caso del dissidente russo arrestato a Cortina : domanda di asilo ancora pendente in Francia - in carcere in Italia : In Francia aspetta risposte sulla sua domanda di asilo come perseguitato politico. In Italia invece viene arrestato. Lo strano caso di Dmitry Krivitsky, ex senatore russo in disaccordo con Putin sulla guerra in Crimea, arrestato oggi a Cortina dove si trovava in vacanza, evidenzia come l'Ue non sia unita sul riconoscimento dell'asilo politico ai cittadini extraeuropei. Eppure dovrebbe esserlo "sulla base dell'articolo 78 del Trattato di ...

Arrestato in Italia l'ex senatore dissidente russo Dmitry KrivitSky : È stato Arrestato dalla polizia a Cortina d'Ampezzo l'ex senatore della Federazione russa Dmitry Krivitsky. Il provvedimento, del 23 luglio, è stato eseguito su richiesta delle autorità del suo Paese, dove è in corso un procedimento per corruzione. Krivitsky comparirà domani in procura generale a Venezia per una udienza dove ad assisterlo ci sarà l'avvocato Mauro Anetrini.Per il legale torinese, che ...

Dazn Italia : accordo in vista con Sky? : La nuova piattaforma di calcio Dazn Italia sempre più vicina a Sky: possibile accordo in vista? le ultime notizie Nuovo accordo in vista per Sky? Dopo l’intesa siglata con Mediaset Premium, la pay tv è sempre più vicina alla nascente Dazn Italia. Dazn Italia e Sky: accordo in vista? Sembrerebbe sempre più vicino un possibile accordo tra Sky e Dazn Italia. Il rivoluzionario servizio di sport in streaming dedicato allo sport on demand si ...

DAZN Italia - Diletta Leotta lascia Sky e diventa il nuovo volto della piattaforma : Diletta Leotta lascia Sky, ma continua ad occuparsi di calcio, dato che è stata scelta per essere il nuovo volto di DAZN Italia, la piattaforma online dedicata al calcio

Io c’è - su Sky Cinema in prima tv il film che racconta il miracolo italiano dell’Ionismo : A pochi mesi dall’uscita nelle sale Cinematografiche Sky Cinema presenta IO C’È, il film prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, una produzione Italian International film con Vision Distribution e diretto da Alessandro Aronadio (I peggiori, Due vite per caso), in prima tv lunedì 16 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e disponibile anche on demand. Massimo Alberti (Edoardo Leo, Noi e la Giulia, Perfetti Sconosciuti) è il proprietario del ...

Germania 2006 - 12 anni fa Italia campione del mondo : rivivi le emozioni su Sky Sport Football : L'appuntamento su Sky Sport Football Sono solo alcune delle emozioni che potrete rivivere su Sky Sport Football , canale 202, che alle 21.45 ripropone questa sera il racconto della favolosa partita ...

Euro sì - Euro no : Sky Tg24 dà la parola agli italiani : Euro Sì, Euro No Quanti italiani vogliono davvero uscire dall’Euro? Dopo la crisi istituzionale che ha incendiato il dibattito politico prima della nascita del governo e messo in fibrillazione i risparmiatori e i mercati, sarà questo il tema al centro dello speciale “Euro sì, Euro no. La parola agli italiani”, in onda su Sky Tg24 stasera alle 21. Lo speciale, condotto da Alessandro Marenzi, approfondirà il rapporto tra gli italiani, l’Europa e ...

Tutti i valori e i dati fisici di Chris Froome : come ha vinto il Giro d’Italia? Il report del Team Sky tra alimentazione - potenza - battiti cardiaci : Chris Froome andrà a caccia della quarta vittoria consecutiva al Tour de France: da sabato 7 luglio il britannico vorrà essere assoluto protagonista sulle strade transalpine e cercherà di realizzare la mitica doppietta dopo essersi imposto al Giro d’Italia poco più di un mese fa. Il Team Sky ha deciso di consegnare alla BBC alcuni dati del proprio capitano in merito alle sue prestazioni alla Corsa Rosa, informazioni importanti che ci ...

Tafanos - su Sky Cinema un divertente horror - tributo ai b-movie italiani degli anni ‘70 : Un gruppo di amici e un weekend da trascorrere in un’isolata casa tra le montagne, lontano dallo stress e – loro malgrado – anche dai cellulari, per un problema alla rete telefonica. A rovinare la quiete la notizia dell’evasione di un serial killer da un carcere vicino e, soprattutto, uno sciame di feroci tafani carnivori. Prende il via da qui Tafanos, il divertente horror diretto da Riccardo Paoletti ...

PITCH PERFECT/ Su Italia 1 il film con Anna Kendrick e Skylar Astin (oggi - 4 luglio 2018) : PITCH PERFECT, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 4 luglio 2018. Nel cast: Anna Kendrick, Skylar Astin, Ben Platt e Brittany Snow, alla regia Jason Moore. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 05:16:00 GMT)

Il finale di Westworld 2 in Italia - su Sky Atlantic il 2 luglio : trama ultimo episodio e anticipazioni terza stagione : Finalmente è arrivato il gran giorno: dopo la messa in onda in lingua originale, stasera Sky Atlantic propone il finale di Westworld 2 in versione doppiata. Il decimo e ultimo episodio della seconda stagione sarà trasmesso nella serata di lunedì 2 luglio in prima assoluta. Si intitola "Il passeggero" l'episodio 2x10, scritto dagli showrunners Jonathan Nolan e Lisa Joy. Arrivati all'atto conclusivo del loro percorso, c'è gran tensione tra ...