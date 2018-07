Siria | oltre 200 morti nell’ondata di attentati a Sweida L’Isis rivendica

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 luglio 2018) E’ stato uno degli attacchi più sanguinosi mai avvenuti in, quelloto dall’Isis ae in alcuni villaggi nei dintorni, nel sud del Paese. Il bilancio, secondo i media governativi, è di 216e 150 feriti. I soldati dell’ex Stato islamico si sono fatti esplodere, in modo coordinato, in mezzo alla folla radunata in diversi mercati: le forze di sicurezza governative e di autodifesane hanno affrontato i terroristi, ingaggiando sparatorie in mezzo ai civili. L’agenzia ufficiale Sana riporta che almeno due kamikaze sono stati uccisi dai militari prima che si facessero esplodere, nel tentativo di limitare il numero di vittime civili. Secondo l’organizzazione non governativa di opposizione Ondus (Osservatoriono per i diritti umani), con base a Londra, negli attacchi ai villaggi, i terroristi avrebbero anche preso degli ostaggi ...