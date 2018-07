Silvestroni | passi avanti verso bonifica campo rom La Barbuta

romadailynews

(Di giovedì 26 luglio 2018) Roma – “Dopo il mio interessamento sui roghi tossici delrom ladi Ciampino, ho avuto un proficuo colloquio con il Vice Prefetto di Roma che ci fa ben sperare. Sembrerebbe infatti sia stata raggiunta un’intesa tra il Comune di Roma, la Prefettura e la Regione Lazio per lo stanziamento di circa 1 milione di euro per ladel sito e la messa in sicurezza dell’intera area. Una prima risposta che va nella giusta direzione, ma che urge di essere tradotta in azione concreta: i residenti di Ciampino e di tutto l’hinterland circostante non possono piu’ aspettare”. Cosi’ il deputato di Fratelli d’italia, Marco, dopo il colloquio con il Vice Prefetto di Roma sulla grave situazione dei roghi tossici a La. L'articolorom Laproviene da RomaDailyNews.