Sicurezza alimentare | i Nas chiudono azienda di arrosticini e sequestrano oltre 3500 Kg

(Di giovedì 26 luglio 2018) Pescara - Il NAS di Pescara, in collaborazione con il locale Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, nell’ambito della strategia operativa di controlli, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute su prodotti carnei, nel corso di un’attività ispettiva effettuata in una ditta di produzione di prodotti, ha riscontrato numerose violazioni alla normativa igienico-sanitaria. Nello specifico, inadeguatezze strutturali e condizioni igieniche carenti in particolare del laboratorio di lavorazione; mancata attuazione e aggiornamento del piano di autocontrollo di cui al sistema H.A.C.C.P. per la prevenzione dei rischi di contaminazione; omessa attuazione di idonee procedure di tracciabilità delle carni introdotte, lavorate e commercializzate; assenza di idonei contenitori per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale; mancata notifica ...