Sicilia | non sono gli ‘immigrati clandestini’ che affossano la Sanità Ma anni di sprechi

Toscana - consigliere regionale della Lega si scaglia contro i bagnini : 'Vengono dalla Sicilia? Non li vogliamo' : ' Possibile che a San Vincenzo non si sia trovata la disponibilità di qualche aitante giovane locale? '. Così Roberto Biasci, consigliere regionale della Lega, protesta ironicamente contro l'...

Toscana - consigliere regionale della Lega contro i bagnini : “Sono Siciliani - non li vogliamo” : Roberto Biasci, consigliere regionale in Toscana eletto nelle fila della Lega di Salvini, si scaglia contro l'assunzione di bagnini provenienti da Mazara del Vallo a Livorno: "Possibile che non si sia potuta trovare la disponibilità di qualche aitante giovane locale?".Continua a leggere

Toscana - consigliere regionale contro i bagnini : “Sono Siciliani - non li vogliamo” : Roberto Biasci, consigliere regionale in Toscana eletto nelle fila della Lega di Salvini, si scaglia contro l'assunzione di bagnini provenienti da Mazara del Vallo a Livorno: "Possibile che non si sia potuta trovare la disponibilità di qualche aitante giovane locale?".Continua a leggere

Livorno - consigliere della Lega contro i bagnini : “Sono Siciliani - non li vogliamo” : Livorno, consigliere della Lega contro i bagnini: “Sono siciliani, non li vogliamo” Livorno, consigliere della Lega contro i bagnini: “Sono siciliani, non li vogliamo” Continua a leggere L'articolo Livorno, consigliere della Lega contro i bagnini: “Sono siciliani, non li vogliamo” proviene da NewsGo.

Barcone verso la Sicilia. Oltre 300 trasbordati sulle navi italiane. Salvini : non attraccherà : Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo Barcone in un porto italiano NON PU' e NON DEVE arrivare. Abbiamo già dato, ci siamo capiti? pic.twitter.com/...

Barcone con 450 a bordo verso la Sicilia. Salvini : non attraccherà : Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo Barcone in un porto italiano NON PU' e NON DEVE arrivare. Abbiamo già dato, ci siamo capiti? pic.twitter.com/...

Migranti - barcone verso la costa della Sicilia. Scontro con Malta. Salvini : «I nostri porti sono chiusi».Alla Guardia costiera l'ordine di non intervenire : Superata Lampedusa e Linosa, il barcone di legno con 450 Migranti a bordo fa rotta nella notte di venerdì verso la costa meridionale della Sicilia, come riferiscono molti pescatori delle...

Migranti - barcone verso la costa della Sicilia. Scontro con Malta. Alla Guardia costiera l'ordine di non intervenire : Superata Lampedusa e Linosa, il barcone di legno con 450 Migranti a bordo fa rotta nella notte di venerdì verso la costa meridionale della Sicilia, come riferiscono molti pescatori delle...

Corruzione : assessore Sicilia - Regione non ha controllo su Unioncamere : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) – “La Regione non esercita nessuna forma di vigilanza o controllo su Unioncamere Sicilia. La richiesta da parte di un’associazione di natura privatistica di un parere sul proprio statuto e nello specifico sulla decadenza del proprio vertice è quantomeno irrituale e, comunque, risolvibile attraverso modifiche statutarie e una buona dose di buonsenso”. Lo afferma l’assessore per le ...

Corruzione : assessore Sicilia - Regione non ha controllo su Unioncamere : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) - "La Regione non esercita nessuna forma di vigilanza o controllo su Unioncamere Sicilia. La richiesta da parte di un’associazione di natura privatistica di un parere sul proprio statuto e nello specifico sulla decadenza del proprio vertice è quantomeno irrituale e, comu

Corruzione : assessore Sicilia - Regione non ha controllo su Unioncamere : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) – “La Regione non esercita nessuna forma di vigilanza o controllo su Unioncamere Sicilia. La richiesta da parte di un’associazione di natura privatistica di un parere sul proprio statuto e nello specifico sulla decadenza del proprio vertice è quantomeno irrituale e, comunque, risolvibile attraverso modifiche statutarie e una buona dose di buonsenso”. Lo afferma l’assessore per le ...

Corruzione : assessore Sicilia - Regione non ha controllo su Unioncamere : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) – “La Regione non esercita nessuna forma di vigilanza o controllo su Unioncamere Sicilia. La richiesta da parte di un’associazione di natura privatistica di un parere sul proprio statuto e nello specifico sulla decadenza del proprio vertice è quantomeno irrituale e, comunque, risolvibile attraverso modifiche statutarie e una buona dose di buonsenso”. Lo afferma l’assessore per le ...

Migranti : in Sicilia 42% minori non accompagnati ma mancano tutori (2) : (AdnKronos) - "Questo della concentrazione dei minori stranieri non accompagnati nelle strutture di accoglienza della Sicilia è un problema serio - dice l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano -. Sono più di 5.700 su un totale, in Italia, di 13.300. Una criticità che tengo

Migranti : in Sicilia 42% minori non accompagnati ma mancano tutori : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) - Arriva dalla magistratura una prima risposta alla concentrazione in Sicilia di minori stranieri non accompagnati (Msna), che sull’Isola sono il 42,8 per cento di quelli presenti in Italia. Il Tribunale per i minorenni di Palermo ha emesso negli ultimi giorni una trenti