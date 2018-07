Sicilia - non sono gli ‘immigrati clandestini’ che affossano la Sanità. Ma anni di sprechi e scandali : “Cospicui sbarchi di immigrati clandestini incidono fortemente sulle risorse della Sanità regionale”. In due righe due inserite in un documento ufficiale l’assessorato regionale alla Sanità in Sicilia prova a dirci due cose. Entrambe sbagliate. La prima: chi sbarca è sempre clandestino. La seconda: se non trovi un posto letto, se aspetti ore al pronto soccorso, se l’ambulanza non arriva, se quando arriva non ha un medico è colpa del ...

Toscana - consigliere regionale della Lega si scaglia contro i bagnini : 'Vengono dalla Sicilia? Non li vogliamo' : ' Possibile che a San Vincenzo non si sia trovata la disponibilità di qualche aitante giovane locale? '. Così Roberto Biasci, consigliere regionale della Lega, protesta ironicamente contro l'...

Toscana - consigliere regionale della Lega contro i bagnini : “Sono Siciliani - non li vogliamo” : Roberto Biasci, consigliere regionale in Toscana eletto nelle fila della Lega di Salvini, si scaglia contro l'assunzione di bagnini provenienti da Mazara del Vallo a Livorno: "Possibile che non si sia potuta trovare la disponibilità di qualche aitante giovane locale?".Continua a leggere

Barcone verso la Sicilia. Oltre 300 trasbordati sulle navi italiane. Salvini : non attraccherà : Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo Barcone in un porto italiano NON PU' e NON DEVE arrivare. Abbiamo già dato, ci siamo capiti? pic.twitter.com/...

Corruzione : assessore Sicilia - Regione non ha controllo su Unioncamere : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) – “La Regione non esercita nessuna forma di vigilanza o controllo su Unioncamere Sicilia. La richiesta da parte di un’associazione di natura privatistica di un parere sul proprio statuto e nello specifico sulla decadenza del proprio vertice è quantomeno irrituale e, comunque, risolvibile attraverso modifiche statutarie e una buona dose di buonsenso”. Lo afferma l’assessore per le ...

Migranti : in Sicilia 42% minori non accompagnati ma mancano tutori (2) : (AdnKronos) - "Questo della concentrazione dei minori stranieri non accompagnati nelle strutture di accoglienza della Sicilia è un problema serio - dice l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano -. Sono più di 5.700 su un totale, in Italia, di 13.300. Una criticità che tengo