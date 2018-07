Shakespeare in love | in versione italiana al Teatro Romano | Verona | mercoledì 25 luglio

Verona : al Teatro Romano il debutto nazionale di 'Shakespeare in love' (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Prodotto da Alessandro Longobardi per Officine del Teatro Italiano e Carlo Buttò, lo spettacolo è diretto da Giampiero Solari, con Bruno Fornasari come regista associato e con l'adattamento per il Teatro di Lee Hall nella traduzione di Edoardo Erba. Nei panni dei due prot

Verona : al Teatro Romano il debutto nazionale di ‘Shakespeare in love’ : Verona, 24 lug. (AdnKronos) – Debutta domani al Teatro Romano la prima nazionale di Shakespeare in Love, versione italiana dello spettacolo teatrale tratto dalla sceneggiatura dell’omonimo film, vincitore di sette premi Oscar. In replica fino a sabato 28 luglio, lo spettacolo si inserisce nella 70o edizione dell’Estate Teatrale Veronese, a chiusura del festival shakespeariano.Una delle più grandi produzioni mai ospitate ...