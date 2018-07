SGOMBERO CAMPING RIVER | PROTESTA ROM IN CORSO Ultime notizie | almeno 100 senza un tetto

'Vi spiego perché lo SGOMBERO del Camping River è inutile' : Attualmente si dà il 99 per cento di spazio mediatico alla cronaca e l'1 per cento di spazio agli eventi culturali che pur si organizzano sull'intero territorio nazionale. È chiaro che questa ...

“Vi spiego perché lo SGOMBERO del Camping River è inutile” : Musicista con il nome di arte di Alexian, compositore e poeta, Santino Spinelli è un italiano di etnia rom che ha due lauree e che è stato docente alle università di Trieste, di Chieti e di Teramo, oltre che al Politecnico di Torino. Da sempre attivo nella difesa della comunità romanì contro razzism

Radicali : SGOMBERO CAMPING River sono violazione dei diritti umani : Roma – “Siamo stati tutta la mattina fuori dal Camping River, appena sgomberato in seguito a un’ordinanza del Comune”. Cosi’ in una nota Riccardo Magi, deputato di +Europa e segretario di Radicali Italiani, e Alessandro Capriccioli, consigliere regionale di +Europa Radicali nel Lazio. “Ancora adesso- prosegue Magi- le persone, tra cui moltissimi bambini anche di pochi mesi e alcuni malati, sono ammassate fuori ...

Bonafoni : SGOMBERO CAMPING non in linea con decisione Corte Europea : Roma – “L’unica cosa che ha ottenuto la Sindaca con lo sgombero del camping River e’ che quelle persone sfrattate adesso sono per strada e li’ rimarranno, paradossalmente formando nuovi campi. Una comunita’ intera disgregata, trattata come un numero, nella peggiore tradizione della destra, senza tener conto che da quello spaccato di mondo erano uscite storie di ragazzi laureati, bambini scolarizzati, vicende ...

La "terza via" di Raggi sui rom parte con lo SGOMBERO del Camping River : “La legalità e la tutela dei diritti delle persone. Con questi principi saldi prosegue la nostra azione per il superamento dei campi rom”, scrive Virginia Raggi. Un “superamento” che sembra molto simile al tradizionale sgombero. Decine di pattuglie e blindati di Polizia, Carabinieri e Municipale son

Camping River : ecco tutte le tappe che hanno portato allo SGOMBERO : Roma – Alla fine lo sgombero e’ arrivato, e con un giorno di anticipo rispetto alle previsioni. Gli abitanti del Camping River sono stati colti di sorpresa stamattina quando, intorno alle 8, si sono visti arrivare circa 200 agenti della Polizia locale accompagnati dagli assistenti sociali e dalla Polizia di Stato. ‘Tutti fuori entro oggi’ e’ stato l’ordine. E cosi’, in tarda mattinata, il campo rom di ...

Camping River - tensioni per SGOMBERO campo rom/ Ultime notizie : Fidanza "intervento Raggi su emergenza nomadi" : sgombero in corso del Camping River: Salvini-Raggi e lo "schiaffo" alla Corte Ue dopo lo stop. Ultime notizie, Roma: "emergenza sanitaria nel campo rom", il motivo dell'accelerazione

SGOMBERO CAMPING RIVER/ La mossa di Salvini prepara il voto anticipato : Il governo è a pezzi, le elezioni anticipate una certezza. Lo si capisce dalla mossa di Salvini di sgomberare il CAMPING RIVER in sfregio all'Ue. MAURO BOTTARELLI

Roma : concluso SGOMBERO CAMPING River : Roma – È terminato lo sgombero al Camping River. L’insediamento di via Tenuta Piccirilli e’ al momento ‘libero’ da persone e cose. Tutte gli abitanti – tra cui molte donne e bambini – si sono infatti Riversati a ridosso dell’ingresso portandosi i propri effetti personali e ‘spostando’ di fatto l’insediamento all’esterno. Molti, a causa del caldo torrido, si sono bagnati con ...

SGOMBERO CAMPING River : nata da un mese - non sappiamo dove andare : Roma – Si trovano sul lato della strada la maggior parte degli sgomberati del Camping River, tra loro anche Alexia. Una bambina nata un mese fa. “Non sappiamo dove andare, ho anche un altro figlio di 4 anni. Andremo sotto ai ponti”. “Noi da qui non ce ne andiamo, ci possono anche ammazzare ma restiamo qui”, ha aggiunto Denis, residente del Camping dove e’ in corso lo Sgombero da questa mattina. Da Denis ...

Campidoglio : 43 persone accettano presa in carico dopo SGOMBERO camping : Roma – Sarebbero 43 le persone del campo rom camping river che hanno accettato la presa in carico presso il circuito di accoglienza di Roma Capitale a seguito degli sgomberi di questa mattina. E’ quanto si apprende dal Campidoglio. L'articolo Campidoglio: 43 persone accettano presa in carico dopo sgombero camping proviene da RomaDailyNews.

SGOMBERO CAMPING river - il racconto degli abitanti rom : “Urla e spintoni. Ora non sappiamo dove andare” : “Non ci aspettavamo lo Sgombero oggi. Era previsto per domani”. Gli abitanti del Camping river si sono radunati davanti all’ingresso del campo sgomberato dalla polizia locale stamane. “Ci sono stati spintoni”, racconta una ragazza, non ancora maggiorenne, mentre mostra un video alle telecamere. “Per fortuna non è successo niente e c’è stata solo tensione”, dice il capogruppo Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi. “La polizia locale ha fatto il suo ...

CAMPING RIVER - CONCLUSO SGOMBERO CAMPO ROM/ Ultime notizie - Magi vs Raggi-Salvini : "Italia rischia sanzioni" : SGOMBERO in corso del CAMPING RIVER: Salvini-Raggi e lo "schiaffo" alla Corte Ue dopo lo stop. Ultime notizie, Roma: "emergenza sanitaria nel CAMPO rom", il motivo dell'accelerazione

Camping river - Di Maio difende lo SGOMBERO : “Legittimo e pacifico - non c’è nessuno scontro” : Luigi Di Maio difende lo sgombero in atto al Camping river, il campo nomadi in via tenuta Piccirilli a Roma, avviato nonostante la sospensiva fino a venerdì della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Di fronte alle denunce delle associazioni, Di Maio ha replicato: “Abbiamo sentito la polizia locale che smentisce qualsiasi tipo di scontro, è uno sgombero pacifico. E sì, lo ritengo legittimo questo sgombero”, ha tagliato corto il ...