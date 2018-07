huffingtonpost

: Camping River, Raggi e Salvini tirano dritto: sgomberato campo rom illegale - LegaSalvini : Camping River, Raggi e Salvini tirano dritto: sgomberato campo rom illegale - giornalettismo : Il #Campidoglio scavalca la Corte europea dei Diritti dell'uomo e fa sgomberare il #CampingRiver. Esulta Matteo… - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Sgomberato il Camping River, famiglie rom divise. Prova di forza del Campidoglio -

(Di giovedì 26 luglio 2018) "Che t'importa di come mi chiamo io, a voi italiani non importa niente di noi. Dici che gli italiani non sono tutti uguali? E allora perché considerate gli zingari tutti uguali? Ecco il mio nome è "zingaro", scrivi pure "cane", tanto ci state trattando peggio dei cani. Guarda, guarda là". Il ragazzo indica il, ormai. Ha appena accettato di separarsi dalla moglie e dai loro due bambini, che andranno in una struttura di accoglienza messa a disposizione dal Comune. Per ora la soluzione proposta dalagli ormai ex abitanti delè per lo più questa: donne con i figli da una parte, uomini dall'altra, quando non proprio per strada.Poco più di vent'anni, due occhi nerissimi su una bocca da bambino contratta in una smorfia, il ragazzo parla coi giornalisti mentre un operatore della sala sociale del ...