Sesso d’Estate Prima di tutto | nella coppia a letto ci deve essere Lei

(Di giovedì 26 luglio 2018) Oggi parliamo di piacere. Piacere sessuale, l’orgasmo, ciò di cui, nell’universo femminile non si parlava mai. Mentre per gli uomini – a livello statistico – èabbastanza lineare ed evidente (tranne coloro che manifestano problemi di natura fisica o psicologica), nelle donne èdifferente,più complicato. Facciamo però una precisazione, ciò poteva valere per le vecchie generazioni, o per coloro che sono ancora aggrappati ad un modo di vivere convenzionale o che non hanno un buon rapporto con il proprio corpo, con ilo con il partner. Sempre dati alla mano, solo il 64% delle donne raggiunge il massimo piacere nel rapporto sessuale. Sullo stesso campione di persone intervistate però, i partner affermano che le proprie donne (almeno l’85%) raggiungono l’orgasmo andando così a far presupporre che molte donne mentono al proprio uomo ...