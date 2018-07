Serra San Bruno VV | cucciola uccisa brutalmente

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 luglio 2018) Molto probabilmente è stataa bastonate, oltre a essere denutrita e totalmente infestata da parassiti. Nonostante la corsa dal veterinario non c’è stato nulla da fare. LNDC sporge denuncia e chiede la collaborazione dei cittadini per risalire al responsabile di tanta crudeltà. Aveva circa sei mesi ed era una cagnolina tutta bianca di taglia piccola. Alcuni cittadini l’avevano segnalata in fin di vita ai bordi di una strada in località Scorciatina e i volontari locali erano subito accorsi sul posto. Vedendo che la piccola era ancora viva, hanno allertato le istituzioni aspettandosi un intervento celere da parte della ASP che però non è arrivato. “Vista la mancata tempestività del veterinario reperibile, ho detto ai volontari di farla portare a Soverato per farla ricoverare nella nostra clinica di riferimento”, racconta Serena Voci – Vice Presidente nazionale di LNDC e Presidente ...