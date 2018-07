Serie A resta a Tim | ma arriva lo strappo Juve

Il Chievo Verona tira un sospiro di sollievo : resta in Serie A : Il Chievo Verona non è processabile così come il suo Presidente Luca Campedelli. I veneti, per ora, hanno vinto la loro battaglia sulle plusvalenze fittizie con il Cesena, dal 2015 al 2017, visto che ...

Chievo - Tribunale Figc : improcedibilità per il caso plusvalenze. Club resta in Serie A. Legali Crotone : “Subito nuovo processo” : Il Chievo Verona resta in Serie A, almeno per ora. Il Tribunale federale nazionale della Figc ha dichiarato infatti l’improcedibilità nei confronti della società per il caso delle plusvalenze fittizie. La procura guidata da Giuseppe Pecoraro aveva chiesto 15 punti di penalizzazione nello scorso campionato, una sanzione equivalente alla retrocessione in B, e tre anni di inibizione per il presidente Luca Campedelli. Il Tribunale presieduto da ...

Caso plusvalenze fittizie : il Chievo resta in Serie A : Si è conclusa la vicenda giudiziaria che nei giorni passati ha coinvolto Cesena e Chievo a favore, certamente, di quest'ultima società. Infatti, il Tribunale Federale ha dato ragione alla società di Campedelli: il presidente della società veneta, dimostrando che la Procura abbia creato un vizio di forma e quindi l'impossibilità di procedere con il processo, ha ottenuto la vittoria legale. Il Caso delle plusvalenze sospette e il vizio di ...

Il Tribunale federale annulla il procedimento : il Chievo resta in Serie A : Il Tribunale federale nazionale della Federcalcio ha dichiarato l'improcedibilità nei confronti del Chievo per il caso delle plusvalenze fittizie. La procura Figc guidata da Giuseppe Pecoraro aveva ...

Calcio - il Chievo resta in Serie A! Nullo il procedimento nei confronti dei clivensi : Il Chievo disputerà il prossimo campionato di Serie A: questa la decisione del Tribunale Nazionale Federale, che ha dichiarato l’improcedibilità circa le presunte plusvalenze non veritiere, che avevano spinto la Procura a chiedere una pesante penalizzazione sulla classifica della scorsa stagione, che avrebbe decretato la retrocessione dei clivensi. C’è stato un vizio di forma nel procedimento, che di fatto lo ha reso Nullo, ovvero, ...

Il Parma resta in Serie A - ma che batosta : 5 punti di penalizzazione e squalifica per Calaiò : Tentato illecito. Secondo quanto stabilito dal Tribunale federale nazionale, i messaggi Whatsapp inviati da Emanuele Calaiò (calciatore del Parma) ai colleghi dello Spezia a tre giorni dalla sfida che poi avrebbe promosso i...

Parma - il tribunale sportivo grazia il club : resta in Serie A con 5 punti di penalizzazione : Il Parma vede scongiurato il rischio di retrocedere in serie B, giocherà in serie A il prossimo campionato ma lo farà con un handicap: 5 punti di penalizzazione. È questa la decisione del tribunale ...

Il Parma resta in Serie A - 5 punti da scontare nella prossima stagione. Due anni di squalifica per Calaiò : Cinque punti di penalizzazione al Parma da scontare in Serie A nella prossima stagione. Due anni di squalifica a Calaiò , più un ammenda di 20 mila euro . E' questa la sentenza del Tribunale Federale ...

Parma - resta la Serie A con -5. Due anni a Calaiò : ROMA - Cinque punti di penalizzazione al Parma da scontare in Serie A nella prossima stagione, due anni di squalifica a Calaiò : questa - apprende l'Ansa - la sentenza del tribunale nazionale federale ...

Serie B - Avellino escluso : ma resta un'ultima speranza : Il Consiglio Federale FIGC accoglie il parere della Covisoc: agli irpini rimane solo il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni

Frosinone - Longo : 'Fatti tanti sforzi - vogliamo restare in Serie A' : Il Frosinone corre veloce verso una nuova stagione, e lo fa dal Canada, lontano 8000km dalla sua Frosinone. Intervenuto in sala stampa, Moreno Longo ha parlato così della nuova stagione e dei nuovi ...

Serie A e A2 - regolari tutte le iscrizioni ma resta il nodo dei palasport : tutte le squadre di Serie A e A2 sono in regola con i conti e risultano regolarmente iscritte. La ComTec ha informato ieri il consiglio federale che tutte le aventi diritto ai due principali ...

Roma - Cassia. Furti in Serie - arrestati 5 romeni : Roma, Cassia. Furti in serie, arrestati 5 romeni – E’ stata smantellata dai Carabinieri a Roma una banda responsabile di una serie di Furti nella zona nord della Capitale e nelle aree limitrofe, soprattutto ai danni di cittadini e delle attività commerciali. L’operazione è scattata questa mattina dopo 4 mesi di indagini condotte dai Carabinieri della Stazione La Storta: i militari della Compagnia Cassia stanno eseguendo ...

FOGGIA PENALIZZATO/ Resta in Serie B - svanisce il sogno ripescaggio per l'Entella : FOGGIA PENALIZZATO: la società pugliese Resta in Serie B, ma -15 punti nel prossimo campionato. Cade la responsabilità diretta, Resta quella oggettiva(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 16:02:00 GMT)