Serie A | ecco il calendario | chi affronta Cristiano Ronaldo?

DIRETTA : Il SORTEGGIO DEL CALENDARIO DEL CAMPIONATO DI Serie A 2018-19 : SEGUI IL LIVE - Ecco la prima giornata : DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO CAMPIONATO SERIE A 2018/19 Ci siamo. Sta per iniziare alle ore 19.00, presso gli studi di Sky Sport a Milano, il SORTEGGIO del CALENDARIO del CAMPIONATO di SERIE A...

Calendario Serie A - campionato prende forma : ecco i criteri : Calendario Serie A, finita l'attesa. Stasera alle 19 prende forma il campionato e si saprà quale stadio e avversario per il debutto di Cristiano Ronaldo in Italia. Per la sua Juventus, la caccia all'...

Gli orari della Serie A 2018-2019 : ecco tutte le novità : la Lega ha ufficializzato gli orari delle giornate, con novità soprattutto sul nuovo "spezzatino": L'articolo Gli orari della Serie A 2018-2019: ecco tutte le novità è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - domani il calendario : ecco tutti i criteri : MILANO - Napoli , Cagliari e Frosinone cominceranno la Serie A fuori casa per indisponibilità dei relativi stadi, oggetto di lavori di adeguamento. Anche di questo si terrà conto nella compilazione ...

The First - ecco il teaser della Serie sci-fi con Sean Penn : L’esplorazione di Marte da parte degli uomini non è così lontana, almeno secondo la nuova serie che debutterà a settembre sulla piattaforma americana Hulu: The First, infatti, parla proprio di un gruppo di astronauti capitanati da Sean Penn che si avventurano per primi alla scoperta del pianeta rosso nel 2030. In queste ore è stato diffuso il primo teaser di questa coproduzione realizzata assieme alla britannica Channel 4. L’attore ...

Chievo - ecco la sentenza : stangata nei confronti del Cesena - gli aggiornamenti su Serie A e Serie B : Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti della Società AC Chievo Verona Srl e, per l’effetto, restituisce gli atti alla Procura Federale. Accoglie il deferimento nei confronti della Società AC Cesena Spa, ed infligge una penalizzazione di punti 15 in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso 2018/2019, nel caso in cui la Società dovesse ...

Elite - ecco il cast della nuova Serie su Netflix : ROMA - Netflix annuncia oggi il cast della produzione originale spagnola Elite attraverso alcune foto, tra cui alcuni selfie, dei protagonisti. La serie in 8 episodi debutterà su Netflix in autunno in ...

Ilaria D'Amico - ecco chi prende il suo posto per la Serie A su Sky : la scelta inaspettata : Il buffet era ricco e questo rischia inevitabilmente di condizionare questo pezzo che introdurremo con il motto lanciato dalla sempreverde Ilaria D'Amico: 'Sky rimane la Casa dello Sport' e 'sarà la ...

Tra Sky e Perform c'è l'accordo Ecco come vedere la Serie A : Dalla prossima stagione per vedere la serie A basterà un solo abbonamento alla pay tv. Sky ha annunciato l'accordo con il gruppo Perform per la messa in onda, sulla tv satellitare, anche delle tre ...

Accordo Sky e Dazn - ecco come vedere tutte le partite di Serie A e B : (foto: Getty) Dopo una lunga e difficile trattativa, il mese scorso è stato trovato un Accordo fra la Lega Calcio e le emittenti televisive per la trasmissione della prossima stagione di serie A: a Sky sono stati assegnati 7 match su 10 di ogni giornata (per un totale di 266 partite a stagione, di cui 16 big match) e a Dazn, la nuova piattaforma online appositamente lanciata dalla società inglese Perform, i restanti 3 oltre a tutta la serie B. ...

La Serie A tutta su Sky : c'è l'accordo su Dazn. Ecco i nuovi palinsesti : Intesa con Perform per l'accesso ai contenuti di Dazn. Andrea Pirlo entra nella squadra dei commentatori per la Champions

Il pop di Shonda Rhimes arriva su Netflix. Ecco le otto nuove Serie TV in lavorazione : Shonda Rhimes Al via l‘era Netflix per Shonda Rhimes. Netflix e la casa di produzione Shondaland hanno annunciato la prima selezione di serie tv realizzate per il servizio streaming dalla “mamma” di Grey’s Anatomy. Un buon colpo commerciale, quello di assicurarsi le prestazioni in esclusiva della Rhimes, che sembra andare di pari passo con una nuova strategia del servizio streaming di strizzare sempre di più ...

Parma - ecco la sentenza : Serie A con -5. Squalifica di 2 anni per Calaiò : Parma - Il Parma dovrà scontare 5 punti di penalizzazione nel prossimo campionato di A, Emanuele Calaiò 2 anni di Squalifica. Lo ha deciso il tribunale nazionale federale con sentenza sul caso del ...

Parma - ecco la sentenza : sospiro di sollievo - la Serie A è salva ma ci sarà una pesante penalizzazione - squalifica per Calaiò [DETTAGLI] : 1/14 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...