Serie A 2018 19 | il sorteggio del calendario in diretta su Sky

Juventus - calendario Serie A 2018/ Esordio di CR7 e Napoli : con chi giocherà la 1^ giornata di campionato? : Juventus, calendario Serie A 2018: i bianconeri aspettano di conoscere la loro avversaria nella prima giornata del campionato, che coinciderà con l'Esordio di Cristiano Ronaldo in Italia(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:48:00 GMT)

Roma - calendario Serie A 2018/ Juventus e derby con la Lazio : con chi giocherà la 1^ giornata di campionato? : Roma, calendario Serie A 2018: i giallorossi attendono di scoprire il loro percorso in campionato e soprattutto con chi dovranno giocare nella prima giornata del prossimo 19 agosto(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:32:00 GMT)

Inter - calendario Serie A 2018/ Derby con il Milan e la Juventus - con chi gioca la 1^ giornata di campionato : Inter, calendario Serie A 2018: con chi giocano i nerazzurri nella prima giornata? Grande attesa per scoprire la prima avversaria per Luciano Spalletti, che non sarà comunque il Milan(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:17:00 GMT)

Napoli - Calendario Serie A 2018/ Aspettando la Juventus - con chi gioca la 1^ giornata di campionato? : Napoli, Calendario Serie A 2018-2018. Chi sarà il primo avversario degli azzurri di Ancelotti nella prima giornata del primo campionato italiano? Si attende la Juventus.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:52:00 GMT)

Gli orari della Serie A 2018-2019 : ecco tutte le novità : la Lega ha ufficializzato gli orari delle giornate, con novità soprattutto sul nuovo "spezzatino": L'articolo Gli orari della Serie A 2018-2019: ecco tutte le novità è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sorteggio Calendario Serie A 2018-2019 : tutte le regole e i criteri - giornata per giornata : Giovedì 26 luglio, alle ore 19.00, si svolgerà il Sorteggio dei calendari della Serie A 2018-2019 di calcio. L’evento andrà in scena presso i Studi Sky a Milano: verranno definite le 38 giornate di campionato, conosceremo tutti gli incroci e le date dei big match e di tutte le partite. Oggi La Lega Calcio ha definito quali sono i criteri per la compilazione dei calendari. Conosciamo nel dettaglio tutti i criteri per la compilazione del ...